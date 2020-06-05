Invest Fest 2020 – это благотворительный онлайн-марафон от Фридом Финанс Украина, который пройдет 12 июня. Его цель – повысить уровень финансовой грамотности украинцев и собрать деньги для лечения детей в Институте Амосова.

Все деньги, полученные от продажи билетов, будут перечислены на счет Украинской Биржи Благотворительности для проекта благотворительного фонда "Твоя опора".

В течение дня спикеры будут говорить о "карантинном кризисе" и его влиянии на каждого. А еще поделятся знаниями об инвестировании, фондовых рынках и способах приумножения капитала.

Спикеры мероприятия

Психолог Ольга Королик .

. Финансовый блогер Мирослав Король .

. Директор компании West Mills Станислав Луцкович .

. Генеральный директор Freedom Holding Сorp. Тимур Турлов .

. Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак .

. Инвестиционный эксперт Ерлан Абдикаримов .

. Начальник управления депозитарной деятельности Андрей Супрун .

. Член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин .

. Директор по развитию бизнеса Украинской биржи Алексей Сухоруков .

. Журналист Петр Шевченко и другие.

О чем вы узнаете на онлайн-марафоне

1. Как распоряжаться бюджетом в кризис и не паниковать в сложной ситуации.

2. Что будет с мировой и украинской экономикой в ближайшей перспективе.

3. Куда и как инвестировать, чтобы получать стабильный пассивный доход.

Программа Invest Fest 2020 предусматривает три блока:

Как не падать духом во время и после карантина?

Об инвестициях в кризис, наша позиция – Strong Buy

Инвестиционный климат в Украине, куда украинцем следует инвестировать.

Стоимость участия составляет 299 грн.

Больше подробностей – на сайте ffin.net.ua

Про организатора ООО "Фридом Финанс Украина" – инвестиционная компания, которая открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире ценных бумаг и фондового рынка. Входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). Компания "Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через Интернет.