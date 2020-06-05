Invest Fest 2020: посетить, нельзя пропустить
Invest Fest 2020 – это благотворительный онлайн-марафон от Фридом Финанс Украина, который пройдет 12 июня. Его цель – повысить уровень финансовой грамотности украинцев и собрать деньги для лечения детей в Институте Амосова.
Все деньги, полученные от продажи билетов, будут перечислены на счет Украинской Биржи Благотворительности для проекта благотворительного фонда "Твоя опора".
В течение дня спикеры будут говорить о "карантинном кризисе" и его влиянии на каждого. А еще поделятся знаниями об инвестировании, фондовых рынках и способах приумножения капитала.
Спикеры мероприятия
- Психолог Ольга Королик.
- Финансовый блогер Мирослав Король.
- Директор компании West Mills Станислав Луцкович.
- Генеральный директор Freedom Holding Сorp. Тимур Турлов.
- Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.
- Инвестиционный эксперт Ерлан Абдикаримов.
- Начальник управления депозитарной деятельности Андрей Супрун.
- Член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.
- Директор по развитию бизнеса Украинской биржи Алексей Сухоруков.
- Журналист Петр Шевченко и другие.
О чем вы узнаете на онлайн-марафоне
1. Как распоряжаться бюджетом в кризис и не паниковать в сложной ситуации.
2. Что будет с мировой и украинской экономикой в ближайшей перспективе.
3. Куда и как инвестировать, чтобы получать стабильный пассивный доход.
- Как не падать духом во время и после карантина?
- Об инвестициях в кризис, наша позиция – Strong Buy
- Инвестиционный климат в Украине, куда украинцем следует инвестировать.
Стоимость участия составляет 299 грн.
Про организатора ООО "Фридом Финанс Украина" – инвестиционная компания, которая открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире ценных бумаг и фондового рынка. Входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). Компания "Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через Интернет.