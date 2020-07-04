Инвестиции в роскошь: в какие товары класса "люкс" чаще всего вкладывают деньги 2020 года
Коллекционные брендовые сумки стали более популярны для инвесторов, чем редкие сорта виски, художественные произведения и классические автомобили. К такому выводу пришли эксперты Art Market Research (AMR).
Именно сумки стали главной инвестиционной страстью 2020 года, пишет Минфин с ссылкой на исследование.
Интересно: Что не так с портфелем акций компании Уоррена Баффета: известный инвестор назвал недостатки
По словам Себастьяна Дути, генерального директора AMR, сегодня небывалого развития приобрел тренд коллекционирования редких сумок известных брендов. И хотя эта категория, казалось бы, полностью женская, женщины только в этом году превзошли мужчин по количеству инвестиций в эти предметы роскоши.
В исследовании также представлена информация о ценах на предметы класса "люкс", в частности, коллекционные сумки. Эти данные собрали ведущие мировые аукционные дома. Например, представленная стоимость сумок Hermès, Louis Vuitton и Chanel.
Так, в среднем стоимость сумки бренда Hermès варьируется в пределах от 2 тысяч долларов до 12 000 долларов. Самые популярные и наиболее востребованные модели сумок – Kelly и Birkin. Они стоят намного дороже, а чтобы приобрести их, часто нужно ждать несколько лет.
Читайте также: Состояние Джеффа Безоса рекордно выросло: вместе с гендиректором Amazon богатеет и его экс-жена
Самые дорогие брендовые сумки
- Самой дорогой сумкой, которую продали в 2019 году на аукционе стала Kelly от Hermès в окраске Himalaya Niloticus Retourne. Она была приобретена на аукционе Christie's в Гонконге за 1,9 миллиона гонконгских долларов (241 000 долларов США).
- Самой дорогой сумкой в истории стала модель Niloticus Crocodile Himalaya Birkin от Hermès. Она была приобретена в 2017 году тоже на аукционе Christie's за 2,9 миллиона гонконгских долларов (382 000 долларов США). Сумка изготовлена из кожи нильского крокодила и декорирована фурнитурой из белого золота и 245 бриллиантами, общий вес которых составляет почти 10 карат.
-
Tesla обогнала Toyota, Disney и Coca-Cola по капитализации: будут ли далее дорожать ее акции2 июля , 13:35
-
Нефть снова дорожает: почему цены на сырье начали расти и что прогнозируют аналитики1 июля , 10:36
-
Коронавирус продолжает давить на мировой рынок нефти: цены на сырье снова падают29 июня , 09:23