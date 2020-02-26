Инвестиции в акции: на какие компании обратить внимание в условиях распространения коронавируса

Инвестор Джим Крамер во время трейдинга на биржах в условиях обвала фондовых рынков советует обратить внимание на фармацевтические компании.

По мнению Крамера, именно в такие предприятия следует вкладывать деньги, в случае если рынок будет и далее падать. Об этом он заявил в интервью на CNBC.

Я смотрю на эти фармацевтические компании и думаю: "Разве это не прекрасное место, если рынок действительно развалится?" – утверждает Крамер.

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Кто такой Джим Крамер Это американский инвестор, шоумен и эксперт фондового рынка. В прошлом занимал должность менеджера одного из хедж-фондов США. Он также известен своей деятельностью в качестве ведущего. В частности, имеет собственную программу "Mad money" на CNBC, а также является учредителем финансового веб-портала TheStreet.com. Кроме того, он пишет книги на тему фондового рынка и финансов.

Промышленный индекс Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq стремительно снизились на фоне активного распространения коронавируса за пределами Китая. В частности, увеличилось количество больных в Италии. В Южной Корее зафиксировано более 830 случаев заражения новым коронавирусом и семь смертей от этого заболевания. В результате власти страны повысили уровень тревоги. По теме: Коронавирус против предпринимателей: миллионы компаний Китая оказались на грани закрытия В ходе телепрограммы "Squawk on the Street" Крамер отметил американскую биотехнологическую компанию Gilead Sciences, акции которой сейчас могут быть выгодными для инвесторов. Ведь эта фирма производит лекарства против нового коронавируса. Эти препараты уже тестируют на людях. Так, акции Gilead Sciences в понедельник, 24 февраля, выросли более чем на 4% в то время, когда мировые фондовые рынки падали из-за беспокойства через распространение эпидемии коронавируса. Крамер считает, что существует большая неопределенность относительно эффективности лекарств Gilead в борьбе с вирусом. Однако по информации Всемирной организации здравоохранения, лекарственные препараты американской компании могут оказаться действительно эффективными. Интересно: Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla украинцам? По мнению Крамера, еще одной фармацевтической компанией, акции которой могут стать прибыльными является британская GlaxoSmithKline. По его словам, эта фирма имеет ряд новых препаратов для борьбы с раком. Кроме того, компания выплачивает высокие дивиденды акционерам.

Крамер предупредил инвесторов не спешить покупать акции в условиях обвала мировых фондовых рынков.

Что известно о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 26 февраля 2020 в мире зарегистрировано 81 005 подтвержденных случаев заражения, из них 2 762 – летальные. Выздоровели уже 30 109 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.