Инвестиции в акции украинских компаний: можно ли заработать на ценных бумагах МХП

Слабая развитость украинского рынка акций и отсутствие ликвидности на нем отталкивают портфельных инвесторов. Также существенно влияет на привлекательность украинских акций поведение большинства эмитентов, игнорируют интересы миноритарных владельцев.

Однако несколько перспективных предприятий в Украине. Одно из них – Мироновский Хлебопродукт (ТМ "Наша Ряба"). Акции этой компании обращаются как на Лондонской фондовой бирже, так и на украинских биржах (УБ, ПФТС). Для того, чтобы понять, что же особенного в активах этого предприятия, нужно оценить его деятельность.

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Структура бизнеса

Мироновский хлебопродукт (МХП) – вертикально интегрированная компания с замкнутым циклом производства. Основной продукт компании – курятина (смотрите рис. 1).



Рис. 1. Доля производственных сегментов в общей выручке компании в 2019 году, %

Как видим курятина составляет 67% общей выручки компании. Следует также добавить, что 58% общей выручки приходится на экспорт. С этого логично следует экспортная ориентированность компании. По внутреннему рынку, то само предприятие оценивает свою долю среди потребленной украинский курятины на уровне 30% в 2019 году.

Процесс производства курятины в МХП налажен благодаря закрытой бизнес модели:

380 тыс. гектаров земли, что позволяет выращивать около 2,4 млн тонн зерновых в год.

3 завода по производству кормов, обеспечивающих собственную кормовую базу.

2 птицефабрики, выработали в 2019 году 528 млн куриных яиц.

3 вертикально-интегрированные фабрики по переработке курятины, которые способны обрабатывать 7,8 млн куриных тушек в неделю.

2 фабрики по производству мясных продуктов.

2 построенных биогазовых комплекса и 1 в процессе построения перерабатывают отходы производства в энергоресурс, снижая себестоимость производства.

9 центров дистрибуции по всей Украине и 1839 фирменных магазинов формируют эффективные каналы сбыта продукции.



Компания "Мироновский хлебопродукт" / Facebook

Ценным приобретением (273 млн евро) в 2019 году стала компания Perutnina Ptuj, лидер по производству курятины в Балканском регионе. Страна базирования – Словения.

Еще одним достижением МХП в 2019 году стало размещение еврооблигаций на сумму 350 млн долларов США на 10 лет со ставкой купона 6,25%. Этот показатель купонной доходности является самым низким за размещение государственных еврооблигаций Украины в 2019 году.

В целом, исходя из бизнес модели, имеем структуру, максимально защищенную от внешних рисков взаимодействия с контрагентами. То есть, компания не зависит от цен поставщиков кормов, яиц и других ресурсов, а также от своевременности и качества таких поставок. К тому же, почти весь долг компании является долгосрочным, что позволяет более качественно управлять денежными потоками.

Что касается эффективности такой модели, то оценить ее можно, просмотрев результаты деятельности компании, в частности за 2019 год.

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Обзор производственных и финансовых результатов деятельности МХП

Показателей финансовой деятельности существует достаточно много. Мы остановимся на ключевых абсолютных измерениях.

Так, выручка компании растет из года в год (смотрите рис. 2).



Рис. 2. Выручка компании в течение 2015-2019 годов, млн долл. США

В 2019 году этот показатель вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом, однако доля экспортной выручки снизилась с 60% до 58%. Последнее было обусловлено вспышкой птичьего гриппа в Украине и временным ограничением на экспорт украинской курятины, что переориентировало часть сбыта на внутренний рынок. Сейчас вышеназванные ограничения сняты.

В целом рост выручки обусловлен увеличением производства на 18%, что, в свою очередь, вызвано запуском второй фазы Винницкой птицефабрики (смотрите рис. 3).



Рис. 3. Производство курятины компанией в течение 2015-2019 годов, тыс. тонн

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Однако, несмотря на результативность выручки, себестоимость производства в 2019 году выросла с 32% до 39% в общей выручке. Этот факт обусловил снижение валовой прибыли на 6% в 2019 году (смотрите рис. 4).



Рис. 4. Финансовые показатели деятельности компании в 2018-2019 годах, млн долл. США

Также на ухудшение результатов деятельности повлияло снижение цен курятины на 5%. Укрепление гривни в 2019 году повлияло на рост административных расходов и расходов на сбыт (+ 80%). Как результат, в 2019 году операционная прибыль снизилась на 31%.



Однако укрепление гривны положительно отразилось на статьи курсовые разницы, что позволило увеличить данный показатель в 17 раз (до 185 млн долларов США). Как следствие, прибыль компании после налогообложения составила 215 млн долларов, что на 68% больше, чем показатель предыдущего года.

В целом результаты деятельности компании можно считать удовлетворительными. Однако в дальнейшем важно оценить инвестиционную привлекательность предприятия с точки зрения покупки ее акций.

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Инвестиционный анализ компании

Динамика стоимости акций МХП указывает на их текущую недооценку со стороны инвесторов.

Сейчас стоимость акций МХП находится на уровне минимумов кризиса 2008 года. В то же время компания, начиная с 2013 года, ежегодно стабильно выплачивает дивиденды своим акционерами.

Несмотря на то, что в 2020 году будут выплачены дивиденды в размере 0,28 доллара на одну акцию (2019 год: 0,75 доллара), текущая дивидендная доходность составляет около 4,5%. А учитывая тот факт, что нынешнее сокращение дивидендных выплат только перестраховка компании на время турбулентности и неопределенности в мире, можем рассчитывать к восстановлению выплат в размере 0,75 доллара на акцию в следующем году.

Собственно, свободной ликвидности в более 300 млн долларов хватило бы и в этом году на выплату 80 млн долларов, как это было в 2019 году. Но менеджмент решил обезопасить компанию дополнительной ликвидностью на время кризиса.

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Поэтому подытоживая вышеупомянутые данные, определим сильные и слабые стороны компании.

Сильные стороны:

вертикально интегрированная бизнес-модель;

расширение производственных мощностей в Украине и Европе;

начало развития крупнейшего в Европе биогазового комплекса;

рефинансирован долг на 10 лет под относительно низкую процентную ставку;

диверсификация сбыта по регионам мира: EU, MENA, CIS, Africa.

Слабые стороны:

риск возникновения новых вирусных эпидемий в Украине, которые повлияют на объемы производства курятины и сбыт;

риск снижения стоимости курятины.

Вывод эксперта

Мироновский хлебопродукт – интересный объект для инвестирования с горизонтом в 2-3 года. Именно за данный временной промежуток стоимость акций может обновить исторические максимумы на уровне 15-18 долларов за акцию. МХП выглядит как компания с четко выстроенными бизнес процессами. Лидерство компании в ближайшие годы на украинском рынке не вызывает сомнений. Расширение производства и экспансия в ЕС создают дополнительные основания уверенности в дальнейшем развитии компании.

Статью подготовил Денис Белый, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"