Инвестиции в биотех: что надо знать об акциях мировых производителей вакцины против коронавируса

Десятки компаний и общественных лабораторий во всем мире работают над созданием вакцины для предотвращения распространения вируса гриппа. За последний месяц различные биотехнологические компании заявляли о разработке вакцин (напр.: BioNTech, CureVac и Moderna).

Пока не менее 10 разработчиков объявляли о планах создать вакцину против COVID-19. А предприятия, среди которых GlaxoSmithKline, Seqirus и Dynavax, взяли на себя обязательства сделать лицензированные продукты (AS03, MF59 и CpG 1018 соответственно) доступны для использования против нового коронавируса.

Кто участвует в процессе разработки вакцины и основные сведения об акциях производителей препарата против коронавируса – читайте в аналитике компании "Фридом Финанс Украина".

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Вакцина против COVID-19: кто занимается разработкой препарата

По информации специалистов в области здравоохранения, из подтвержденных активных кандидатов на создание вакцины 56 разработок (72%) закреплено за частными / отраслевыми компаниями, остальные 22 (28%) проектов в компетенции академического, государственного секторов и других некоммерческих организаций (смотрите рис. 1 ).

Среди компаний, которые занимаются созданием вакцины против COVID-19, есть ряд крупных разработчиков – Janssen, Sanofi, Pfizer и GlaxoSmithKline. Кроме них, участие в разработке препарата против коронавируса берут и небольшие и / или неопытные в крупномасштабном производстве вакцин предприятия. Следовательно, важно будет обеспечить координацию производства вакцин для удовлетворения спроса.



Рис.1. Распределение разработчиков вакцины против COVID-19 по отраслям и географии / Nature

Ведущие разработчики активных кандидатов вакцины против COVID-19 распространяются на 19 стран, что в совокупности составляет более трех четвертей всего населения планеты. Однако пока нет публичной информации о деятельности по созданию препаратов против смертельного заболевания в Африке и Латинской Америке. Хотя мощности производства вакцин и нормативные рамки существуют и в этих регионах.

Эпидемиология COVID-19 может отличаться по географии, и вполне вероятно, что эффективный контроль пандемии требует большей координации и привлечения южного полушария к вакцинопрофилактическим научным разработок R&D.

Учитывая темпы распространения коронавируса, вакцина против COVID-19 может быть доступна в условиях экстренного использования еще до начала 2021 года. Это стало бы важным шагом к изменению традиционного пути производства вакцины, который в среднем занимает 10 лет.

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Компании-разработчики вакцины: как изменилась цены на их акции в условиях пандемии

Regeneron Pharmaceuticals (REGN) – не была среди первой волны компаний, которые объявили о создании потенциального препарата против COVID-19. Однако волнения инвесторов быстро сказались на акциях предприятия, когда компания объявила, что ее препарат от ревматоидного артрита "Кевзара" может помочь лечить пациентов с COVID-19.



Динамика цен на акции Regeneron Pharmaceuticals / Фридом Финанс

Ценные бумаги CytoSorbents (CTSO) подорожали в понедельник, 13 апреля, на 21%. Это произошло после того, как Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США экстренно одобрило препарат компании для терапии последствий коронавируса.



Динамика цен на акции CytoSorbents / Фридом Финанс

BioNTech (BNTX) – немецкая биотехнологическая компания, которая недавно объявила о двух стратегических партнерства для продвижения процесса создания вакцины. Она наладила сотрудничество с китайской Fosun Pharma, чтобы продвинуть усилия в Китае, и американской Pfizer, чтобы сделать то же самое за пределами КНР.



Динамика цен на акции BioNTech / Фридом Финанс

CureVac (пока не публичная компания, отсутствует на биржах) – немецкая компания, цель которой – начать тестирование экспериментальной вакцины на людях летом. После сообщения, что компания попала в политическое скрещивания между Германией и США, Европейская Комиссия пообещала 80 млн евро финансовой поддержки, чтобы помочь им получить продукт в Европе. В CureVac отметили, что "работают над расширением производственных мощностей, чтобы обеспечить до миллиардов доз для ситуаций вспышки, как Covid-19".

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Moderna (MRNA) – биотехнологическая компания, базируется в штате Массачусетс и сотрудничает с Национальным институтом здоровья США (NIH). Предприятие начало клиническое тестирование своей вакцины mRNA-1273 на основе mRNA только через 2 месяца после идентификации первых случаев коронавируса. Вакцина на основе вирусных векторов предлагают высокий уровень экспрессии белка и длительную стабильность, а также вызывают сильную иммунную реакцию. Достаточно интересная компания для долгосрочного инвестирования в ее акции в 2020-2021 годах.



Динамика цен на акции Moderna / Фридом Финанс

GlaxoSmithKline (GLAXF) – тщательно контролирует ситуацию с распространением и развитием пандемии COVID-19 и поддерживает глобальные усилия по борьбе с вирусом. С момента вспышки активно изучают способы помощи, используя науку и предыдущий опыт, работая над перспективными вариантами вакцины от COVID-19.



Динамика цен на акции GlaxoSmithKline / Фридом Финанс

Sanofi (SNYNF) – второй крупный производитель вакцины, который объявил, что попытается создать препарат против нового вируса.



Динамика цен на акции Sanofi / Фридом Финанс

Novavax (NVAX) – компания, публично котируется, выросла на 27,9% (26.02.2020), поскольку начала испытания на животных потенциальной вакцины от коронавируса. Однако здесь надо быть осторожным инвестируя, поскольку акции могут сплитовать (т.е. их кратность меняется через определенный промежуток времени).



Динамика цен на акции Novavax / Фридом Финанс

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Inovio (INO) – биотехнологическая фирма, которая заявила еще в феврале, что начнет клиническое испытание своей вакцины этим летом.



Динамика цен на акции Inovio / Фридом Финанс

Vaxart (VXRT) – малоизвестная фармацевтическая компания, которая также утверждает, что ищет возможную вакцину. Акции компании подскочили аж на 106,1% (27.02.2020).



Динамика цен на акции Vaxart / Фридом Финанс

Gilead Pharmaceuticals (Science) (GILD) – уже продает препарат Ремдезивир, который, по словам чиновника Всемирной организации здравоохранения, может лечить некоторые симптомы коронавируса. Отметим, что с начала препарат не был предназначен для лечения этого заболевания.



Динамика цен на акции Gilead Pharmaceuticals / Фридом Финанс

Samsung Biologics (KRX: 207940) и Vir Biotechnology делают большую ставку на потенциал двух новых антител для лечения COVID-19. Vir и Samsung будут работать вместе для увеличения производства, если лечение окажется эффективным. Компании Vir и Samsung Biologics предложили соглашение на сумму 362 млн долларов, чтобы разработать производство программы моноклональных антител Vir как потенциального лечения COVID-19. Согласно договору, Samsung начнет производство уже в октябре, и, возможно, будет выпускать коммерческие партии, начиная с 2021 года. Партнеры надеются достичь конечных условий соглашения до 31 июля.



Динамика цен на акции Samsung Biologics / Фридом Финанс

Fosun Pharma (HKEX: 2196) – немецкая группа BioNTech объявила о партнерстве с Китаем и Fosun Pharma, выделив 135 млн долларов на разработку вакцины от Covid-19, которая, по их словам, может начать клиническое тестирование в конце апреля. Fosun осуществит инвестиции в 50 млн долларов в BioNTech и заплатит компании, базирующейся в Майнце, еще 85 млн долларов за разработку и коммерциализацию вакцин.



Динамика цен на акции Fosun Pharma / Фридом Финанс

Pfizer (PFE) – заявила, что планирует поддержать исследования, чтобы определить, могут ли ее лекарства, из которых препарат компании против ревматоидного артрита Xeljanz, быть полезными для тех, кто борется с респираторной болезнью COVID-19.



Динамика цен на акции Pfizer / Фридом Финанс

Seqirus (не публичный компания, отсутствует на биржах) – изучает разработку гипериммунной сыворотки крови, которую можно было бы получить из плазмы крови людей, которые выздоровели от коронавируса.

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Dynavax (DVAX) – биофармацевтическая компания, ориентированная на разработку и коммерциализацию новых вакцин. Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемии (CEPI) объявила о сотрудничестве с этой фирмой.



Динамика цен на акции Dynavax / Фридом Финанс

Janssen / JOHNSON & JOHNSON (JNJ) – использует свои технологии, применяемые при разработке вакцин против Эболы, Зика и ВИЧ, чтобы остановить распространение COVID-19.



Динамика цен на акции JOHNSON & JOHNSON / Фридом Финанс

Выводы и прогнозы

Это не полный список компаний, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса и смежной деятельностью в этой сфере. Однако из них можно сформировать определенный глубокий биофарм-портфель акций, в который можно инвестировать на период карантина. Ведь все больше денег вливается в этот вид бизнеса, как из бюджетов разных стран, так и из международных финансовых и благотворительных организаций.

В то же время нужно обращать внимание на общую динамику рынка и выбирать те акции, которые переигрывают рынок в доходности. Также стоит следить за их корреляцией с рынком и обратной корреляцией, чтобы закрывать убыточные позиции в кратко- и среднесрочном периодах (смотрите рис. 2).



Рис. 2. Динамика индекса S&P 500 и возможные прогнозы движения цен на 2020-2021 годы / Фридом Финанс

Как мы прогнозировали еще в начале марта 2020 года, индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 снизится до уровня 2400-2200 пунктов. Далее произойдет коррекция вверх до уровня 2800 пунктов, что мы и наблюдали в течение всего марта и продолжаем отслеживать в начале апреля 2020 года.

Мы ожидаем нового падения индекса вниз до уровня 2100-2000 пунктов (возможно даже 1800 п.), что произойдет из-за роста количества смертельных случаев в США (уже на 1-м месте по уровню смертности от коронавируса). В то же время, если вакцина еще не будет готова к началу 2021, будем наблюдать негативные явления в глобальной экономике.

На момент написания статьи, значение индекса S&P 500 было на уровне 2761,64 пункта.

Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"