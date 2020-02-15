Инвестиции в солнечную энергетику: как бизнес стимулирует развитие отрасли

В течение последнего десятилетия средний годовой темп роста сферы солнечной энергетики составляет 50%. Как инвесторы из крупнейших фирм, так и частные лица все чаще вкладывают деньги именно в эту отрасль.

В Forbes отмечают, что для американского бизнеса, который работает по модели семейных офисов, инвестировать средства в альтернативные источники энергии является одной из приоритетных задач. Ведь такие денежные вложения обеспечивают стабильную отдачу и помогают развивать индустрию возобновляемой энергетики.

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Почему инвестиции в солнечную энергетику являются перспективными для деятельности семейных офисов – читайте в статье 24 канала.

Семейный офис – что это такое Частная независимая организация, предоставляющая услуги семьям по управлению их имуществом и другими активами. Одним из первых, кто столкнулся с необходимостью такого сервиса, стал американский предприниматель и благотворитель Джон Рокфеллер. В 1882 году он передал управление активами своей семьи группе доверенных лиц. Именно большие объемы капиталов, которыми обладали люди и стали причиной создания семейных офисов, которые занимались управлением финансами своих клиентов.

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Популярность альтернативных источников энергии растет

Рынок солнечной энергетики развивается настолько быстро из-за меньших затрат на альтернативные источники энергии. Стоимость установки солнечной электростанции снизилась более чем на 70% за последние 10 лет. Например, в США такой популярности способствовала государственная политика: граждане, которые используют альтернативные источники энергии, могут подать заявку на получение льгот при уплате налогов.

В 2019 году Международное агентство по возобновляемым источникам энергии обнародовало отчет, в котором говорилось, что ветровые и солнечные фотоэлектрические станции дешевле, чем любой ресурс на основе ископаемого топлива.

Финансовые аргументы относительно выгодности альтернативной энергетики невозможно опровергнуть, отмечают аналитики. А спрос на эту отрасль с каждым годом будет расти.



Инвестиции в альтернативные источники энергии набирают популярность / Pixabay

Социально-ответственное инвестирование в тренде

Сегодня ошибочно считают, что только отдельные категории населения (преимущественно женщины и милениалы целом) заинтересованы в социально-ответственном инвестировании. Оно учитывает экологический, социальный и управленческий факторы (ЕСУ). В 2019 году информационно-аналитическая компания Morningstar развеяла этот миф, обнаружив, что 72% всех американских инвесторов имеют "умеренный интерес к стабильному вложения денег в определенную сферу".

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Тенденция достаточно четкая и в случае институциональных инвесторов. По данным международной инвестиционной компании BlackRock, именно экологическая сфера станет основным направлением их финансовых решений.

В частности, BlackRock присоединилась к инициативе Climate Action 100+, участники которой давят на компании, работающие с традиционным сырьем (нефть, газ, уголь). Таким образом они пытаются доказать, что альтернативные источники энергии сокращают количество токсичных выбросов в воздух.



Все больше людей заинтересованы в социально-ответственном инвестировании / Pixabay

Инвестиции в солнечную энергетику – основная стратегия семейных офисов

Бизнес, работающий по модели семейных офисов, уже признал, что инвестиции в возобновляемую энергетику имеют не только положительное социальный влияние, но и обеспечивают стабильный доход. Привлекательность инвестиций на основе ЕСУ для многих поколений является дополнительной ценностью, говорится в исследовании Morningstar.

По данным аналитиков, миллениалы и бэби-бумеры заинтересованы в постоянном инвестировании. Солнечная энергетика – безопасная и устойчива инфраструктура, обеспечивающая стабильную прибыль, утверждают в Morningstar.

В исследовании швейцарского финансового холдинга UBS, более 40% портфелей семейных офисов состоят из активов, направленных на инвестирование в альтернативную энергетику.



Солнечная энергетика – привлекательная отрасль для финансирования / Pixabay

Инвестиции в "зеленую" энергетику: что дальше

Семейные офисы имеют уникальную возможность поддерживать постоянный рост рынка солнечной энергетики. Поскольку последствия климатического кризиса уже ощутимы, бизнес может ослабить это влияние, вложив деньги в развитие альтернативных источников.

Представители семейных офисов могут искать более широкие подходы к рынку, чтобы определить самые надежные виды инвестирования. Однако им не нужно реагировать на тенденции, которые распространяются среди индивидуальных и институциональных инвесторов. Они могут сами принять на себя лидерство и распространять свои тренды.