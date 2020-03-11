Инвестор назвал компанию, акции которой выгодно покупать в условиях кризиса на фондовых рынках
Нестабильность на фондовом рынке заставляет многих инвесторов задуматься, в акции каких компаний следует вкладывать деньги.
Профессиональный инвестор Джим Крамер советует инвесторам покупать акции Amazon, ведь они продолжают быть выгодными даже в условиях коронавируса и лихорадки на биржах, пишет CNBC.
Мне нравится Amazon именно сейчас,
– отметил Крамер в эфире телепрограммы "Squawk on the Street" на CNBC.
Читайте также: Акции Apple – в приоритете: на Уолл-стрит советуют покупать акции техкомпании
По словам Крамера, ценные бумаги компании Джеффа Безоса на самом деле хорошо подходят для покупки во время экономических изменений, вызванных влиянием коронавируса.
Инвестор утверждает, из-за распространения вируса поведение потребителей меняется. В частности, вводятся карантинные мероприятия и многие люди просто остаются дома, чтобы снизить риски заболеть. Поэтому объемы онлайн-заказов могут увеличиться.
По теме: Сколько денег потеряли богатые люди мира из-за обвала на фондовых рынках: статистика
Кроме того, Крамер считает, что Amazon "выиграет от снижения цен на нефть".
Несмотря на то, что инвестор рекомендует покупать акции Amazon, он предостерегает воздержаться от вложения денег в ценные бумаги американского продуктового ритейлера Walmart.
Кто такой Джим Крамер? Это американский инвестор, шоумен и эксперт фондового рынка. В прошлом занимал должность менеджера одного из хедж-фондов США. Он также известен своей деятельностью в качестве ведущего. В частности, имеет собственную программу "Mad money" на CNBC, а также является учредителем финансового веб-портала TheStreet.com. Кроме того, он пишет книги на тему фондового рынка и финансов.
Выбор редакции
-
Коронавирус, евро и цены на нефть: что может привести к обвалу на рынке акций Великобритании6 марта , 21:05
-
Нефть дорожает: как выросли цены на сырье после большого обваласегодня , 12:31
-
Фондовый рынок США резко поднялся из-за Джо Байдена: цены на акции в Европе и Азии тоже выросли5 марта , 13:34