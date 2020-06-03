С купонного и инвестиционного доходов физических лиц по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) больше не будет взиматься военный сбор, размер которого составляет 1,5%. Нововведение начало действовать с 23 мая 2020 года.

Такие изменения предусмотрены законом №466-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Верховная Рада приняла этот закон в январе этого года.

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Что нужно знать инвесторам об изменениях касательно ОВГЗ

Они предусматривают освобождение от налогообложения военным сбором доходов физических лиц, полученных в виде процентов, начисленных на государственные ценные бумаги, и инвестиционной прибыли от операций с такими ценными бумагами.

Если коротко, то теперь инвесторам, которые вкладывают деньги в ОВГЗ, не нужно платить военный сбор. Взыскание этого налога прекратилось автоматически для всех купонных выплат и погашений после 23 мая 2020 года.

Закон №466-ІХ, в котором принят ряд изменений, направленный на упрощение и совершенствование системы администрирования налогов, согласование ее с мировыми стандартами.

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Что такое ОВГЗ? Это государственные ценные бумаги, которые размещаются на внутреннем рынке. Если проще, то государство занимает у инвестора деньги и обязуется их выплатить, но уже с процентами в течение заранее согласованного срока. Одним из основных преимуществ ОВГЗ является то, что этот актив гарантированный государством. Поэтому инвестор без риска может забрать деньги, в отличие от того же банковского депозита. Купить ОВГЗ может каждый.