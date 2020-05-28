Инвесторам на заметку: как ритейл-гигант Target адаптировался к реалиям пандемии и победил

Target, одна из крупнейших в США сетей магазинов низких цен, решила расширить свое присутствие и начала развивать онлайн-продажи. Из-за карантина в результате пандемии коронавируса люди стали больше покупать в интернете. Поэтому американский ритейлер выиграл с того, что сделал ставку именно на онлайн-продажи.

В результате Target, выбрав правильное направление развития, удалось опередить своих конкурентов в сегменте онлайн-продаж и даже увеличить свою долю на рынке США, пишет RBC. Больше о том, как ритейлеру удалось стать успешным в сегменте онлайн и как это повлияло на его акции – объясняет эксперт инвестиционной компании "Фридом Финанс".

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Как стать омниканальним во время пандемии: пример Target

Target сумел стать популярным онлайн и увеличить объем продаж и, соответственно, выручку, благодаря тому, что потребители в условиях карантина перешли в интернет. Таким образом, американскому ритейлеру удалось перенять долю рынка у ряда меньших розничных продавцов, которые не успели подстроиться под новые реалии.

С февраля и до конца апреля объемы продаж торговой компании выросли на 11% – до 19,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таких результатов ритейлеру удалось достичь благодаря двум вещам:

развития направления онлайн-продаж;

оперативной доставке товаров покупателям.

Поэтому только в течение трех месяцев – февраля, марта и апреля – объемы продаж продукции онлайн в Target увеличились на 141%. Компании даже удалось значительно опередить своего главного конкурента на рынке США – Walmart. Для сравнения: объемы интернет-продаж Walmart за вышеназванный период выросли на 74%.

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Во время карантина потребители чаще всего покупали продукты и напитки. А благодаря тому, что люди начали обустраивать рабочие места в своих домах, вырос спрос и на электронику и канселярию.

Успех ритейлера дал ему возможность помочь своим работникам и занять второе место в рейтинге лучших компаний в борьбе с коронавирусом по версии американского Forbes. В частности, торговец повысил зарплаты 300 тысячам сотрудников, а также предоставляет полностью оплачиваемые отпуска людям, старше 65 лет, беременным и тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Благодаря чему акции Target вырастут в цене: комментарий аналитика

На сегодня сеть Target состоит из 1900 розничных магазинов в США. Несмотря на это, компания продолжает активно развивать сегмент онлайн-продаж, что является для нее основным приоритетом.

По словам Алена Сабитова, старшего аналитика "Фридом Финанс", именно ставка на развитие онлайн-торговли и позволит увеличить доходность бизнеса в долгосрочной перспективе.

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Несмотря на успех, компании, у нее появились определенные сложности на пути к лидерским позициям в сегменте онлайн. Target пришлось увеличить расходы и нанять больше работников для доставки товаров покупателям, что негативно повлияло на прибыльность ритейлера. Однако, по словам Сабитова, это влияние краткосрочное.

Вышеназванные расходы вполне логичны. Ведь только таким способом повышается лояльность покупателей к торговой сети, отметил аналитик. Поскольку с наступлением пандемии и введением карантина привычки людей изменились и они стали еще больше покупать в интернете, потребители будут выбирать тех продавцам, которые способны обеспечить удобный сервис. Поэтому онлайн-ритейлеры Amazon, Walmart и Target смогут стать в тренде в своем сегменте и опередить традиционные магазины.

Касательно ценных бумаг Target, то потенциал роста сохраняется до 136 долларов за акцию в перспективе года, добавил Ален Сабитов.