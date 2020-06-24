Ежегодно сотни мировых компаний выходят на американский фондовый рынок и становятся публичными. В 2020 году произошло немало IPO предприятий в сфере биотехнологий, чему поспособствовала и пандемия коронавируса. Несмотря на это, технологический сектор тоже не отстает. В частности, в четвергу, 25 июня 2020 года, состоится IPO американской компании Agora Inc., разработчика API-приложения Agora SDK.

Подробнее о разработках предприятия Agora, основных его финансовых показателях и рисках – читайте в экспертном обзоре аналитиков "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

Инвестиции в IPO: Как и сколько можно заработать на IPO: компании, в которые выгодно инвестировать 2020 года

Общие факты о деятельности Agora Inc.

Компания-разработчик API-приложения Agora SDK, предоставляющий клиентам программные модули для встраивания возможностей взаимодействия в реальном времени. Это могут быть интерактивные передачи видео и аудио, рендеринг, декодирование и другие функции. Компания использует модель Freemium, предоставляя 10 тысяч бесплатных минут в месяц.

В марте 2020 года Agora обеспечила более 40 млрд минут взаимодействия более чем 100 странах больше, чем в декабря 2019 года - 20 млрд минут.

По состоянию на 31 марта 2019 год клиентами компании было 1176 человек. Большую часть доходов предприятие получает в Китае. Также компания имеет офис в США и сотрудников в Европе.

Акционеры компании и планы на IPO

С момента основания в 2013 году Agora привлекла 170,4 млн долларов акционерного капитала . Крупнейшим акционером является компания Soundscape Limited.

. Крупнейшим акционером является компания Soundscape Limited. Средства, полученные от IPO, Agora планирует использовать для инвестиций в R&D, маркетинг и оборотный капитал.

Компания Dragoneer Investment Group выразила заинтересованность в покупке акций на сумму до 50 млн долларов по цене IPO.

выразила заинтересованность в покупке акций на сумму до 50 млн долларов по цене IPO. Компании Coatue CPP 10 LLC и Vitruvian Partners планируют приобрести акции на сумму в 50 и 30 млн долларов в частном размещении по цене IPO.

планируют приобрести акции на сумму в 50 и 30 млн долларов в частном размещении по цене IPO. Андеррайтерами размещения являются Morgan Stanley и BofA Securities.

По теме: Burning Rock Biotech выходит на IPO: основные факты об одном из лидеров биотех-индустрии Китая

Основные разработки Agora: характеристики

Компания предоставляет платформу для взаимодействия в реальном времени, а основой платформы является SDK и SD-RTN. Эти продукты доступны через простые API и полностью программируются.

Agora SDK. Продукт содержит все программные модули, необходимые разработчику для встраивания в приложения с различными функциями: интерактивная передача видео и аудио, рендеринг, кодирование и декодирование и др. Agora SDK работает на устройствах конечных пользователей как часть программы разработчика.

SD-RTN. Это "сетевая накладка", работающая в более 200 различных дата-центрах по всему миру и обеспечивает передачу данных в режиме реального времени между устройствами конечных пользователей при использовании Agora SDK. SD-RTN постоянно измеряет производительность передачи между каждым из центров обработки, также компания имеет возможность планирования трафика.

Веб-коммуникации в реальном времени: перспективность

Объем мирового рынка веб-коммуникаций в реальном времени в 2019 году оценивался в 2,73 млрд долларов. По данным alliedmarketresearch, к 2027 году ожидается рост рынка до 45,91 млрд долларов со среднегодовыми темпами роста в 41,7%.

Веб-коммуникация в реальном времени (WebRTC) легко адаптируется к различным системным условиям, а также совместима с унифицированными коммуникациями или протоколами голосовой связи через интернет. Она помогает организациям беспрепятственно координировать свои действия и осуществлять связь через их текущую структуру, которая, как ожидается, ускорит рост рынка.

Еще одно IPO международной компании: Ведущий платежный сервис Shift4 Payments выходит на IPO: что нужно знать инвесторам

Финансовые показатели Agora

Выручка

Коронавирус и социальное дистанцирование стали сильным толчком для роста выручки Agora в первом квартале. В частности, на фоне пандемии этот показатель вырос с 48% в 2019 году до 16,6% в первом квартале 2020 года. Основной драйвер роста выручки - рост использования видеопродукции компании.

Касательно клиентской базы, то в 2019 году она выросла на 78% – с 586 тысяч до 1,041 миллиона (рост – 78%). В первом квартале 2020 прирост составил 73,5%.

Потенциальный адресный рынок компании оценивается в 45,91 млрд долларов к 2027 году (2,73 млрд в 2019 году).

В целом на фоне сильных конкурентов в лице Twilio, Tencent, Vonage доля компании на рынке изменится не сильно – 2,4% в 2019 году и 2,6% к 2029 году.

Прогноз по выручке от аналитиков "Фридом Финанс" Мы ожидаем пиковый рост выручки в 2020 году в 72% (111 млн долларов) с последующим замедлением до 13% к 2029 году. Выручка компании вырастет с 64 млн долларов до 1,4 млрд долларов.



Прогноз темпов роста Agora / Визуализация "Фридом Финанс"

Маржа

В 2019 году показатели EBIT-маржи составили 6% после корректировок. В первом квартале это значение достигло 9%.

Экспертный прогноз от "Фридом Финанс" Мы ожидаем, что в течение 10-летнего прогнозного периода показатели маржи достигнут 30%.



Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 прогнозных лет снизятся до среднеотраслевых 3%. Таким образом, в течение 10 лет чистые реинвестиции составят 503 млн долларов.



Прогноз касательно маржи / Визуализация "Фридом Финанс"

Инвестиции в Украине: Как заставить деньги работать: куда инвестировать в Украине

Финальный расчет стоимости и потенциала

EV, или сумма стоимости прогнозного (371 млн долларов) и зрелого (1,8 млрд долларов) периода, составит 2,3 млрд долларов. Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды в 2 млн долларов, наличные на счетах – 152 млн долларов, поступления от IPO в 298 млн долларов и стоимость опционов в 350 млн долларов, собственный капитал Agora можно оценить в 2,4 млрд долларов.

Учитывая 100,2 млн акций после IPO, целевая цена на одну акцию равна 23,5 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 18 долларов составляет 30%.

Анализ главных рисков