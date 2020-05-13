На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков

В мировой практике IPO остается одним из лучших инструментов привлечения финансирования, эффективной трансформации бизнес-процессов и вообще повышение имиджа компании. Все больше предприятий пытаются получить дополнительный капитал путем выпуска акций и перехода в статус публичного.

Недавно эксперты компании "Фридом Финанс" рассказывали 24 каналу о ближайших IPO в 2020 году. Они подготовили всестороннее исследование деятельности той или другой компании, проанализировав ее финансовое положение, позицию на рынке и возможность генерировать прибыль в будущем.

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​IPO 2020. Инвестиционные возможности

На этот раз аналитики "Фридом Финанс" представили детальный анализ еще одного предприятия, которое собирается выходить на IPO в этом году. Речь идет о швейцарской биотехнологической компании ADC Therapeutics (ADCT).

IPO – что это такое? Первая публичная продажа акций, когда предприятие планирует привлечь деньги от инвесторов, увеличить ликвидность своих ценных бумаг путем их купли-продажи на бирже и вообще повысить собственную узнаваемость.

Главное о деятельности ADC Therapeutics: оценка перед IPO

Общие финансовые данные ADC Therapeutics:

Выручка , 2019 г. (млн USD): 2.

, 2019 г. (млн USD): 2. EBIT , 2019 г. (млн USD): -119.

, 2019 г. (млн USD): -119. Чистая прибыль , 2019 г. (млн USD): 116.

, 2019 г. (млн USD): 116. Чистый долг (млн USD): 0.

(млн USD): 0. Маржа EBIT, 2020 г. (%): –

Сведения о IPO ADC Therapeutics:

Капитализация IPO (млн USD): 1.086.

(млн USD): 1.086. Акций после IPO (млн шт): 63,9.

(млн шт): 63,9. Акций к размещению (млн шт): 7,4.

(млн шт): 7,4. Объем IPO , (млн USD): 125.

, (млн USD): 125. Диапазон IPO (USD): 16-18.

(USD): 16-18. Дата IPO : 14 мая 2020

: 14 мая 2020 Целевая цена (USD): 28.

14 мая состоится IPO биотехнологической компании ADC Therapeutics, которая разрабатывает новые способы для лечения гемобластоза (опухолевые заболевания кроветворной и лимфоидной тканей). Компания планирует привлечь 125 млн долларов для дальнейшего финансирования своих разработок.

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Больше о компании

ADC Therapeutics была основана в 2011 году, после того как AstraZeneca приобрела Spirogen за 200 млн долларов. Одним из преимуществ ADC Therapeutics является ее мощная команда, которая имеет большой опыт работы в крупных компаниях: Ariad Pharmaceuticals, AstraZeneca plc, Bristol-Myers Squibb Company, Celgene Corporation, Daiichi Sankyo Company, Genentech, Genmab, ImmunoGen.

По состоянию на 31 декабря 2019 года компания заявила, что привлекла 558,6 млн долларов, ДС на балансе составляет 115,55 млн долларов. Ее крупнейшие акционеры – Auven Therapeutics GP Ltd (41%), AstraZeneca UK Limited (6,7%), HPWH TH AG (10,6%) и Redmile Alpha LLC (5,7%).

В ADC Therapeutics всего две программы разработок:

1. Лечение гемобластоза (опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической ткани). Здесь основными препаратами являются:

ADCT-402 (Lonca) предназначен для лечения неходжкинской лимфомы (заболевания, когда в лимфатической системе образуются раковые клетки, кроме "лимфомы Ходжкина"). Клинические испытания второй фазы компания планирует представить во 2-м квартале 2020 года. Также фирма может получить ускоренное одобрение на продукт Lonca, что, в свою очередь, позволит ей начать коммерческий запуск препарата в 2021 году.

предназначен для лечения неходжкинской лимфомы (заболевания, когда в лимфатической системе образуются раковые клетки, кроме "лимфомы Ходжкина"). Также фирма может получить ускоренное одобрение на продукт Lonca, что, в свою очередь, позволит ей начать коммерческий запуск препарата в 2021 году. ADCT-301 (Cami) предназначен для лечения солидных опухолей, болезни Ходжкина и неходжкинской лимфомы. Результаты исследования второй фазы ожидаются в первой половине 2021 года.

предназначен для лечения солидных опухолей, болезни Ходжкина и неходжкинской лимфомы. ADCT-602 предназначен для лечения гемобластоза, нацеленный на CD22 (мембранный белок-рецептор В-лимфоцитов, который у человека кодируется геномом CD22). Компания заключила сотрудничество с онкологическим центром MD Anderson, с которым совместно проведет клиническую фазу 1/2.

2. Солидных опухолей (опухоль, которая развивается не из клеток кроветворной системы). Компания имеет патент на свои продукты, кроме Cami (ADCT-301), поскольку сотрудничает с Genmab A/S. Главными продуктами этой программы являются:

ADCT-301 (Cami) предназначен для лечения рака толстой кишки, яичников, легких и поджелудочной железы. Компания ожидает промежуточные данные первой фазы во второй половине 2020 года .

предназначен для лечения рака толстой кишки, яичников, легких и поджелудочной железы. Компания ожидает . ADCT-601 предназначен для лечения рака, который вызван высоким уровнем белка AXL.

предназначен для лечения рака, который вызван высоким уровнем белка AXL. ADCT-901 предназначен для лечения рака яичников и предстательной железы. Компания планирует окончания доклинических испытаний в первом квартале 2021 года.

Согласно данным Grand View Research за 2017, рынок лечения рака крови в 2016 году составил 35,6 млрд долларов. Средний рост рынка на протяжении 2018-2025 лет может достичь 10,48%.



Потенциальный рынок лечения рака, млрд USD / Данные Research And Markets

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Подробно о подготовке к IPO и прогнозы экспертов

Ранее в 2019 году ADC Therapeutics планировала выход на рынок с объемом в 200 млн долларов с оценкой в ​​1,8 млрд долларов. Однако она отложила свое IPO из-за нестабильности на рынке.

Сейчас ADC Therapeutics выходит на рынок, когда основной ее препарат прошел проверку и готовится к возможной коммерциализации до 2021 года. Кроме того, на этот раз компания готовится стать публичной со значительным дисконтом – в 1,086 млрд евро против предварительной оценки в 1,8 млрд долларов. К тому же текущие акционеры, Deerfield Partners, Redmile Group и AstraZeneca, заявили, что намерены приобрести до 100 млн долларов (80% от всего размещения), а это является хорошим сигналом.

Предположения относительно выручки ADC Therapeutics

Для прогноза дат, когда компания будет получать выручку, аналитики "Фридом Финанс" использовали данные о ее продукции.

В частности, клинические испытания препарата ADCT-402 в ADC Therapeutics планируют представить во 2-м квартале 2020 года. Также компания может получить ускоренное одобрение на продукт Lonca, что может позволить начать его коммерческий запуск в 2021 году.



Возможен запуск коммерциализации продукта ADCT-301 в "Фридом Финанс" ожидают к 2022 году с учетом текущей фазы 2.

В итоге мы прогнозируем начало получения доходов в 2021 году с 26 млн долларов до 1,750 млрд долларов до 2029 года,

– заявили во "Фридом Финанс".



Модель выручки от препаратов / Данные "Фридом Финанс"

Прогноз операционной маржи ADC Therapeutics от "Фридом Финанс" Для прогноза маржи мы принимали во внимание достаточно медленный выход компании в прибыльность и затем использовали данные уже зрелых предприятий, которые имеют положительную маржу, для прогноза маржи в зрелом возрасте. Итак, мы заложили маржу 12%, что нам кажется вполне достижимым результатом, если учесть новый подход компании к разработке лекарств.

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Во Фридом Финанс ожидают, что рост котировок акций ADC Therapeutics достигнет 56%.

По нашему мнению, с учетом всех рисков, стоимость компании составляет 1,793 млрд долларов, что на 56% выше верхней оценки капитализации на IPO в 1,151 млрд долларов. Наша целевая цена, таким образом, составляет 28 долларов за акцию,

– отметили аналитики компании "Фридом Финанс".

ТОП-3 вида рисков

1. Компания не получает доходы от своих продуктов.

Продукты компании находятся на стадии разработки, и неизвестно, когда компания получит готовый продукт.

2. Одобрение Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA).

Любое дальнейшее регулирование может задержать или предотвратить коммерциализацию некоторых или всех продуктов ADC Therapeutics.

3. Дополнительный капитал.

После проведения IPO в будущем компания может столкнуться с проблемой с наличностью на балансе для дальнейшего развития продукта, и, возможно, ей нужно будет привлекать дополнительный капитал. Если же предприятию не удастся получить денежных средств, это может привести к отсрочке или полному прекращению всех программ разработок.