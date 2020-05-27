IPO Warner Music Group: один из крупнейших музыкальных лейблов возвращается на фондовый рынок

Выход на IPO – это один из способов привлечь деньги и представить свою компанию на мировых рынках. Дополнительный капитал позволяет бизнесу выйти на новый уровень развития: усовершенствовать продукт или услугу, повысить оплату труда сотрудникам. Хотя IPO это и довольно рискованное и затратное дело, однако выход компании на биржу – часто мудрое решение на пути к привлечению крупного капитала.

В мае ряд международных фирм выходили на IPO. Это и биотехкомпании, и разработчики программного обеспечения. В следующем месяце марафон IPO продолжится. В частности, 3 июня торговать на бирже своими акциями будет Warner Music Group, которая является одной из крупнейших лейблов звукозаписи. Аналитики компании Фридом Финанс проанализировали деятельность компании, ее финансовое положение и то, чем она может привлечь потенциальных инвесторов. Больше об этом – читайте далее.

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Что известно о Warner Music Group

6 февраля 2020 года заявку на IPO подала компания Warner Music Group, которая является одной из трех крупнейших звукозаписывающих компаний. Среди ее конкурентов – не менее известные Universal Music Group и Sony Music Entertainment.

Компания имеет под управлением лейблы, как Atlantic, Elektra, Reprise и Parlophone. Warner Music владеет правами на музыкальные произведения таких исполнителей, как Эд Ширан, Мадонна, Metallica, Кэти Перри, Блейк Шелтон, и имеет более 1,4 миллиона авторских прав во всех жанрах.

В 2004 году Time Warner продала Warner Music Эдгару Бронфману-младшему и его коллегам-инвесторам за 2,6 миллиарда долларов. Впоследствии, в 2005 году Бронфман сделал компанию публичной, и она торговалась на Нью-Йоркской фондовой бирже до 2011 года. В 2011 году Warner Music стала частной, когда Access Industries Лена Блаватника купила компанию за 3,3 миллиарда долларов.

Как развивается индустрия звукозаписи

Компании звукозаписи пострадали от перехода отрасли на цифровое вещание, поскольку компакт-диски стали менее популярными. Также лейблы переживали кризис из-за распространения пиратской музыки.

Несмотря на сложности перехода на цифровое вещание, именно этот шаг стал триггером для роста лейблов:

В 2019 продажи альбомов цифровых и физических носителях достигли 785 млн.

Летом 2019 аналитики инвестбанка Goldman Sachs спрогнозировали, что объем мирового музыкального рынка достигнет 45 млрд долларов до 2030 года , а платить за подписку на музыкальные стриминговые сервисы будут 1,5 млрд пользователей.

, а платить за подписку на музыкальные стриминговые сервисы будут 1,5 млрд пользователей. В 2020 году аналитики Goldman Sachs снизили свой предыдущий прогноз до 37,2 млрд долларов.

По данным Midia Research, рынок достигнет показателей в 45,3 млрд долларов до 2026 года.



Потенциальный рынок музыкальной индустрии, млрд долл. / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных Goldman Sachs

Основные драйверы роста индустрии – увеличение охвата населения и импульсы роста в Латинской Америке, Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.

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IPO Warner Music Group: что нужно знать

WMG подала заявку на IPO через месяц после того, как Universal Music Group (UMG) продала 10% акций китайской компании Tencent за 3,36 млрд долларов (компанию оценили в 33,6 млрд долларов). Goldman Sachs, в свою очередь, оценил UMG в августе 2017 года в 23,5 млрд долларов.

После значительного роста конкурента WMG снова подала заявку на IPO через 9 лет. Руководство компании надеется получить такую ​​же высокую оценку, как и у конкурента, с учетом роста рынка в целом.

Компания не получит никаких доходов от IPO, поскольку продавать будут акционеры компании.

Компания имеет двойную структуру акций: класса А с одним голосом на акцию и класса с 20 голосами на акцию.

WMG объявила о крупнейшей квартальной выручке за 16 лет – 1,256 млрд долларов, чистая прибыль составила 122 млн долларов.

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Access Industries – акционер WMG: основные данные Это американская частная многонациональная промышленная группа, которая была основана в 1986 году бизнесменом Леонардом Блаватником. Компания имеет долгосрочные активы по всему миру и инвестирует в 7 секторов: СМИ и телекоммуникации, природные ресурсы, венчурный капитал/технологии, недвижимость, биотехнологии, развлекательный сектор и благотворительность. Группа имеет активы в США, Европе, Израиле и Латинской Америке. Среди активов – Amedia, DAZN, Warner Music Group, Deezer и другие.

Все о финансовых показателях Warner Music Group

1. Выручка. В компании наблюдается ускорение выручки с 9% в 2016 году до 12% в 2019 году. Главным драйвером ее роста стало увеличение выручки благодаря цифровым услугам. Однако в первом квартале 2020 финансового года наблюдается замедление до 4,4%. Компания также сотрудничает со Spotify и Apple в лицензионном соглашении, что за последний год принесло 27% от всей выручки компании.



Темпы роста выручки,% / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных WMG

2. Основные показатели маржинальности бизнеса. Валовая маржа с 2017 года демонстрирует стабильные показатели в 46%-47%.

Показатели EBIT выросли с 6% в 2017 году до 13% в первом квартале 2020 года. Расходы за период с 2017 г. по первый квартал 2020 финансового года снизились: себестоимость – с 54% до 52,9%, SG&A – с 34,2% до 30,2%.



Основные индикаторы маржинальности бизнеса, % / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных WMG

3. Денежный поток. В компании достаточно сильный операционный денежный поток, который на протяжении последних трех лет демонстрирует стабильно положительные результаты.



Денежный поток / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных WMG

Главные риски