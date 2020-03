IPO 2020. Инвестиционные возможности

2019 был достаточно богатым на IPO: за этот период стали публичными 159 компаний, которые собрали более 46,3 млрд долларов.

В то время как индекс широкого рынка S&P 500 показал рост на 28,5% (смотрите рис.1), средняя доходность IPO, по данным Renaissance Capital, составила 20%, а некоторые компании продемонстрировали доходность более 200%.

По нашим данным, среднегодовая доходность IPO-компаний, в которой участвовала Freedom Holding Corp. составляла 48%. Это резкое улучшение по сравнению с 2018 годом, когда IPO мало средний ущерб в 1,9%.

Охорона здоров'я і технології – найперспективніші сектори для IPO

Рис. 1. Прирост индексов фондового рынка США в 2019 / Данные CNBC

На компании сектора здравоохранения и технологий, ставших публичными в 2019 году, пришлось 70% новых сделок, что является наибольшим показателем среди всех отраслей и иллюстрирует новую тенденцию доминирования IPO в сфере здравоохранения на рынке. Было проведено 69 IPO компаний этого сектора, которые принесли 9,2 млрд долларов выручки, а 8 из них вошли в топ-10 IPO 2019.

Лидер IPO 2019 – Karuna Therapeutics (KRTX) – компания-биотех, занимающаяся разработкой медикаментов для лечения психических заболеваний: психоз, шизофрения, болезнь Альцгеймера. Акции были оценены в 16 долларов за одну штуку и начали торговаться с 18,5 долларов, продемонстрировав рост до 81 доллара за акцию (смотрите рис. 2).

Компания, работающая в сфере биотехнологий, NextCure (NXTC) разрабатывает лекарство от рака и заболеваний, связанных с иммунитетом, вышла на IPO с ценой андеррайтинга 15 долларов за акцию и продемонстрировала рост на 276,53%.



Рис.2. Ценовые данные некоторых компаний, выходящих на IPO в 2019 / Данные ресурса Nasdaq

42 компании технологического сектора, которые вышли на IPO 2019, собрали 21,9 млрд долларов. Почти половину из этих средств принесли комнании-единороги – стартап-компании с капитализацией более 1 млрд долларов – Uber и Lyft.

Uber стал крупнейшим IPO 2019, собрав 8,1 млрд долларов, хотя цена акций снизилась на 33,4% от цены андеррайтинга. Главной причиной убыточности является то, что инвестиции в Uber являются долгосрочными, то есть понадобятся годы, чтобы акции стали прибыльными.

Среди компаний-единорогов, ставших публичными в 2019, были и прибыльные. Так акции компаниии Zoom (ZM), занимающейся разработкой программного обеспечения для видеоконференций, поднялись на 9,16% по сравнению с 36 долларов IPO.

Компания Beyond Meat (BYND) – производитель мяса растительного происхождения – вышла на IPO с ценой 25 долларов за акцию и показала рост на 196,20%. Акции Beyond Meat очень волатильные: демонстрировали рост до 239 долларов и падение до 74 долларов. Динамику средней выручки ИРО-компаний в 2019 года по секторам, можно сравнить на рисунке 3.



Рис.3. Динамика средних приростов выручки ИРО-компаний в 2019 г. по секторам,% / Данные statista.com

IPO 2020? Что в планах у компаний

В 2020 году многие из компаний-единорогов планировали стать публичными, что откроет большие возможности для инвесторов. Некоторые из предприятий, которые будут рассмотрены, уже публично подали формы S-1 в SEC, в то время как другие предполагают, что они станут публичными в этом году. Также, в свете последних событий, влияние коронавируса на фондовый рынок является чрезвычайно весомым и станет негативным фактором для большинства IPO. Однако для некоторых компаний наступает подходящее время, чтобы стать публичными. Что это за компании – рассмотрим далее.

DoorDash

Компания DoorDash – технологическая компания, осуществляющая доставку еды в более 4000 городов США и Канади. Через приложение клиенты DoorDash осуществляют заказ в местных ресторанах и сетях фастфуда.

В 2019 DoorDash превзошла своего конкурента Grubhub – службу доставки, заняв 38% рынка.

В своем раунде финансирования в 2019 году компания получила от инвесторов 700 млн долларов. Это привело к тому, что стоимость DoorDash составила почти 13 млрд долларов, что значительно больше, чем ее стоимость в 2018 году в 1,4 млрд долларов.



Компания DoorDash / Фото Facebook

Поскольку под влиянием распространения коронавируса, люди начинают больше времени проводить дома и, соответственно, растет спрос на услуги доставки продуктов. Именно этот фактор компания DoorDash использует для успешного IPO.

Поэтому 27 февраля компания объявила о подаче заявки в SEC, что делает IPO DoorDash одним из самых привлекательных для инвесторов в 2020 году.

Airbnb

Одним из самых ожидаемых IPO 2020 (как и в 2019 году) является Airbnb, основанной в 2008 году.

Подробнее о компании:

Является онлайн-платформой, на которой можно разместить и арендовать частное жилье по всему миру.

По данным Crunchbase, Airbnb привлекла в целом 4,4 млрд долларов за 15 раундов венчурного финансирования и оценивается в 35 млрд долларов, что делает ее четвертой по величине американской компанией-единорогом.

за 15 раундов венчурного финансирования и оценивается в 35 млрд долларов, что делает ее четвертой по величине американской компанией-единорогом. В июне 2019 году в компании появилась услуга Luxe с более 2000 апартаментов высокого класса.

с более 2000 апартаментов высокого класса. В ноябре 2019 компания подписала соглашение с Международным олимпийским комитетом на сумму 500 млн долларов об обеспечении "гарантированного" жилья для следующих пяти Олимпийских игр – Токио 2020 года, Пекин 2022, Париж 2024, Милан 2026 и Лос-Анджелес 2028.



Онлайн-платформа аренды жилья Airbnb / Flickr

Однако по данным Wall Street Journal, компания Airbnb сообщила о чистых убытках в размере 322 млн долларов за первые 9 месяцев 2019 году в сравнении с прибылью в 200 млн долларов за полный год в 2018 году. Это связано с приобретением сайта бронирования отелей HotelTonight, компании-конкурента Urbandoor и увеличением маркетинговых расходов в связи с планами компаниии стать публичной.

Также из-за пандемии Covid-19, компания Airbnb уменьшила свои заказы на 40% в крупных европейских городах и Китае (смотрите рис. 4).

В связи с отменой крупных конференций и фестивалей, таких как Mobile World Congress в Барселоне и South South в Остине, штат Техас, и значительным снижением количества бронирований по всей Европе, Airbnb понесет значительные потери, что ставит под сомнение планы компании осуществить IPO в этом году.



Рис. 4. Динамика бронирования Airbnb за локациями в 2020 / Данные Financial Times

Robinhood

Компания Robinhood, основанная в 2013 году, стала популярной благодаря своему приложению. Этот онлайн-брокер одним из первых внедрил торговую политику с нулевой комиссией для своих клиентов. Robinhood предоставляет своим клиентам возможность осуществлять бесплатную торговлю акциями, опционами и ETF. Одной из существенных преимуществ Robinhood среди других онлайн-брокеров является торговля криптовалютой без комиссии.

По данным Forbes, количество пользователей Robinhood достигло 10 млн по сравнению с 4 млн в 2018 году. В июле 2019 компания привлекла очередное финансирование – 323 млн долларов. Сейчас Robinhood оценивают в 7,6 млрд долларов.

В конце 2018 генеральный директор Robinhood Байджу Бхатт сказал аудитории TechCrunch Disrupt SF, что компания "находится на пути к IPO", что делает его одним из самых ожидаемых IPO 2020.

Palantir

Palantir – американская софтверная компания, специализирующаяся на анализе и защите большого массива данных. Компания-единорог Palantir преимущественно работает с государственными органами.

В декабре 2019 года компания объявила о заключении контракта с армией на 110 млн долларов, что станет частью четырехлетней программы на общую сумму 440 млн долларов. Несмотря на наличие государственных контрактов, Palantir никогда не получал годовой прибыли, что не будет положительным фактором для инвесторов.



Компания Palantir / Flickr

В 2015 году Palantir оценивалась в 20 млрд долларов. Теперь компания надеется достичь стоимости в 26 млрд долларов, начав новый этап финансирования в 2019 году. Для этого планируется собрать от 1 до 3 млрд долларов. Palantir устанавливал дату выхода на IPO на 2020 год, однако учитывая недавний толчок к привлечению частных средств, публичное размещение может быть перенесено.

Snowflake

Еще одна компания технологического сектора – Snowflake, основанная в 2012 году, занимается поставкой облачных технологий для хранения и анализа данных.

За 2019 компания продемонстрировала рост на 174%. Доходы выросли на 237%, в то время как число сотрудников удвоилось к 1400 Также Snowflake увеличило клиентскую базу в 4 раза, в результате чего их общее количество достигло 2400.

По сообщению CNBC, 7 февраля Snowflake привлекла 479 млн долларов от инвесторов, включая Salesforce, которые оценили компанию в 12,4 миллиарда долларов. Также генеральный директор Snowflake Фрэнк Слотман сообщил, что компания планирует стать публичной летом 2020 года. То есть, IPO этой компании-единорогу является потенциальной инвестиционной возможностью в этом году.

Ant Financial

Компания Ant Financial, ранее известная как Alipay, является ответвлением Alibaba (BABA) и оценивается в 150 млрд долларов, что делает ее ценной компанией-единорогом в мире.



Компания Ant Financial / Facebook

С 2004 года сервис обработки платежей Alipay – первый продукт Ant Financial, имеющей более 1,2 млрд пользователей – превратился в платформу, которая предлагает полный набор услуг: мобильные платежи, сберегательные счета, кредитование и кредитный скоринг.

По данным отчета Financial Times, в третьем квартале 2019 Ant Financial добавила 309 млн долларов до чистой прибыли Alibaba. В свою очередь, Alibaba обменяла свои 37,5% прибыли до налогообложения на 33% доли в капитале. Этот шаг подтвердил "структуру собственности" Ant Financial и подготовил фундамент для "потенциального IPO".

Также есть сведения, что Credit Suisse и China International Capital Corp ведут переговоры с Ant Financial. То есть, IPO 2020 Ant Financial является достаточно вероятным и инвесторам стоит на него обратить внимание.