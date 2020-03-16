IPO 2020. Инвестиционные возможности

Инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус проанализировал IPO компаний в 2019 году. Также эксперт рассказал, какие предприятия станут публичными в 2020 году и будут прибыльными для инвесторов.

2019 был достаточно богатым на IPO: за этот период стали публичными 159 компаний, которые собрали более 46,3 млрд долларов.

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В то время как индекс широкого рынка S&P 500 показал рост на 28,5% (смотрите рис.1), средняя доходность IPO, по данным Renaissance Capital, составила 20%, а некоторые компании продемонстрировали доходность более 200%.

По нашим данным, среднегодовая доходность IPO-компаний, в которой участвовала Freedom Holding Corp. составляла 48%. Это резкое улучшение по сравнению с 2018 годом, когда IPO мало средний ущерб в 1,9%.

Охорона здоров'я і технології – найперспективніші сектори для IPO

Рис. 1. Прирост индексов фондового рынка США в 2019 / Данные CNBC

На компании сектора здравоохранения и технологий, ставших публичными в 2019 году, пришлось 70% новых сделок, что является наибольшим показателем среди всех отраслей и иллюстрирует новую тенденцию доминирования IPO в сфере здравоохранения на рынке. Было проведено 69 IPO компаний этого сектора, которые принесли 9,2 млрд долларов выручки, а 8 из них вошли в топ-10 IPO 2019.

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Лидер IPO 2019 – Karuna Therapeutics (KRTX) – компания-биотех, занимающаяся разработкой медикаментов для лечения психических заболеваний: психоз, шизофрения, болезнь Альцгеймера. Акции были оценены в 16 долларов за одну штуку и начали торговаться с 18,5 долларов, продемонстрировав рост до 81 доллара за акцию (смотрите рис. 2).

Компания, работающая в сфере биотехнологий, NextCure (NXTC) разрабатывает лекарство от рака и заболеваний, связанных с иммунитетом, вышла на IPO с ценой андеррайтинга 15 долларов за акцию и продемонстрировала рост на 276,53%.



Рис.2. Ценовые данные некоторых компаний, выходящих на IPO в 2019 / Данные ресурса Nasdaq

42 компании технологического сектора, которые вышли на IPO 2019, собрали 21,9 млрд долларов. Почти половину из этих средств принесли комнании-единороги – стартап-компании с капитализацией более 1 млрд долларов – Uber и Lyft.

Uber стал крупнейшим IPO 2019, собрав 8,1 млрд долларов, хотя цена акций снизилась на 33,4% от цены андеррайтинга. Главной причиной убыточности является то, что инвестиции в Uber являются долгосрочными, то есть понадобятся годы, чтобы акции стали прибыльными.

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Среди компаний-единорогов, ставших публичными в 2019, были и прибыльные. Так акции компаниии Zoom (ZM), занимающейся разработкой программного обеспечения для видеоконференций, поднялись на 9,16% по сравнению с 36 долларов IPO.

Компания Beyond Meat (BYND) – производитель мяса растительного происхождения – вышла на IPO с ценой 25 долларов за акцию и показала рост на 196,20%. Акции Beyond Meat очень волатильные: демонстрировали рост до 239 долларов и падение до 74 долларов. Динамику средней выручки ИРО-компаний в 2019 года по секторам, можно сравнить на рисунке 3.



Рис.3. Динамика средних приростов выручки ИРО-компаний в 2019 г. по секторам,% / Данные statista.com