IPO 2020: обзор мировых компаний, которые готовятся стать публичными

На каком-то этапе та или иная компания решает привлечь капитал путем выпуска акций и перехода в статус публичного предприятия. Например, всем известные техгиганты Google, Facebook, Google, Apple тоже выходили на IPO. А сегодня каждый может купить акции этих компаний на публичном рынке.

Разобраться в процессе инвестиций в акции помогут специалисты "Фридом Финанс Украина". Аналитики компании для 24 канала проанализировали деятельность предприятий, которые собираются выйти на IPO и чьи акции могут иметь успех на биржах.

Больше об IPO в этом году от "Фридом Финанс": IPO 2020. Инвестиционные возможности

Что такое IPO? Первая публичная продажа акций – серьезный шаг для любой компании. Таким образом предприятие планирует привлечь деньги от инвесторов, повысить ликвидность своих ценных бумаг путем их купли-продажи на бирже и вообще повысить собственную узнаваемость.

Oric Pharmaceuticals (ORIC)

Рост на первичных торгах ІРО на +61,75%.

Дата IPO : 23 апреля.

: 23 апреля. Объем размещения: 75 млн долларов.

75 млн долларов. Диапазон размещения (дата 24.04.2020 гг.): 14-16 долларов.

(дата 24.04.2020 гг.): 14-16 долларов. Цена открытия (open): 25,78 долларов.

(open): 25,78 долларов. Цена на 28.04.2020 г. : 26,18 долларов.

: 26,18 долларов. Выручка , 2019 г. (млн USD): 0.

, 2019 г. (млн USD): 0. EBIT , 2019 г. (млн USD): -29.

, 2019 г. (млн USD): -29. Чистая прибыль , 2019 г. (млн USD): 27.

, 2019 г. (млн USD): 27. P/E , 2020 г. (x) –

, 2020 г. (x) – Капитализация IPO (млн USD): 394,4.

(млн USD): 394,4. Акций после IPO (млн шт.): 26,29.

(млн шт.): 26,29. Акций до размещения (млн шт.): 5.

(млн шт.): 5. Объем IPO , (млн USD): 75.

, (млн USD): 75. Доходность: +1,55% (от открытия) +63,625% (от момента подачи заявки на IPO)



Анализ доходности акций / Фридом Финанс Украина

Что известно о компании ORIC? Специалисты предприятия разрабатывают разнообразный набор инновационных методов для лечения рака: гормонозависимые раковые заболевания, прецизионная онкология и выявления раковой зависимости.



Учредители и команда менеджеров имеют многолетний опыт выявления и характеристики механизмов резистентности в онкологии, открыв и разработав инновационные лекарства в таких компаниях, как Ignyta, Medivation, Aragon и Genentech. Например, соучредитель Чарльз Сойерс ранее участвовал в открытии энзалутамида, целью которого является замедление роста опухолевых клеток/ Второй соучредитель компании Скотт Лоу является коллегой Сойерса и экспертом по раковым сетям и по реакции раковых клеток на лечение.

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Разработки компании:

ORIC-101 на первой стадии клинических испытаний. Это сильнодействующий и селективный антагонист низкомолекулярных рецепторов глюкокортикоидов (GR), который связан с устойчивостью к множеству классов противораковых терапевтических средств в различных солидных опухолях. Компания планирует выпустить промежуточные данные испытаний в 1 полугодии 2021 года.

Это сильнодействующий и селективный антагонист низкомолекулярных рецепторов глюкокортикоидов (GR), который связан с устойчивостью к множеству классов противораковых терапевтических средств в различных солидных опухолях. Компания планирует выпустить промежуточные данные испытаний в 1 полугодии 2021 года. ORIC-533 на стадии доклинических испытаний. Подача заявки на регистрацию продукта для клинических испытаний ORIC-533 планируется в 1 полугодии 2021 года.

Апсайд в 48% с учетом вероятности коммерциализации. По мнению аналитиков "Фридом Финанс", с учетом всех рисков, стоимость компании составляет 623 млн долларов, что на 48% выше верхней оценки капитализации на IPO в 421 млн долларов. Целевая цена "Фридом Финанс", таким образом, составила 23,7 доллара за акцию.

По состоянию на 31 декабря компания заявила, что привлекла 178 млн долларов, ДС на балансе составляет 89,159 млн долларов.

Крупнейшие акционеры компании – The Column Group II (18,4%), Topspin Fund (12,6%), OrbiMed Private Investments VI (9,45%) и EcoR1 Capital LLC (4,72%).

Будущие IPO

Lyra Therapeutics (LYRA). Лечение без хирургического вмешательства.

Дата IPO: 30 апреля.

30 апреля. Потенциал роста: 47%.

47%. Целевая цена: 23,4 доллара.

23,4 доллара. Диапазон размещения: 14-16 долларов.

14-16 долларов. Выручка , 2019 г. (млн USD): 0.

, 2019 г. (млн USD): 0. EBIT , 2019 г. (млн USD): (-17).

, 2019 г. (млн USD): (-17). Чистая прибыль / (убыток) , 2019 г. (млн USD): (-16,3)

, 2019 г. (млн USD): (-16,3) Активы (млн USD): 15,0.

(млн USD): 15,0. P/E , 2020 г. (x) ─

, 2020 г. (x) ─ Маржа EBIT , 2020 (%) ─

, 2020 (%) ─ Капитализация IPO (млн USD): 186.

(млн USD): 186. Акций после IPO (млн шт.): 12,37.

(млн шт.): 12,37. Акций до размещения (млн шт.): 3,5.

(млн шт.): 3,5. Объем IPO , (млн USD): 52,5.

, (млн USD): 52,5. Диапазон IPO (USD): 14-16.

30 апреля состоится IPO Lyra Therapeutics, терапевтической компании, сосредоточенной на разработке и коммерциализации новых комплексных препаратов и полимерной доставки лекарств для локализованного лечения пациентов с заболеваниями уха, горла и носа.

Компания запатентовала технологию XTreo, которая предназначена для полимерной доставки лекарств.

Полимерные транспортные средства – что это? Направленная доставка лекарственного вещества в заданную область организма, органа или клетки. Они разработаны, чтобы увеличить безопасность и эффективность препарата и улучшить совместимость с организмом пациента.

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Также Lyra Therapeutics добавила свойство памяти формы (возврат к первоначальной форме после деформации) до биоразрушающих полимерных имплантатов, что является одной из ключевых ее инноваций.

Разработки компании

В компании всего 2 программы разработок: LYR-210 и LYR-220, которые представляют собой биоразрушающие полимерные матрицы для введения в неинвазивной форме (лечение, при котором не оказывается никакого хирургического воздействия). LYR-210 находится на 2-й стадии клинических испытаний. Компания прогнозирует, что до конца 2020 года предоставит основные данные в рамках фазы 2.

LYR-220: руководство ожидает, что начнет первые клинические испытания в 2021 году, но дата может измениться в зависимости от влияния COVID-19.

Экспертная оценка "Фридом Финанс" Апсайд в 47% с учетом вероятности коммерциализации. С учетом всех рисков, стоимость компании составляет 290 млн долларов, что на 47% выше верхней оценки капитализации на IPO в 198 млн долларов. Наша целевая цена, таким образом, составила 23,4 доллара за акцию.

После проведения IPO в будущем компания может столкнуться с проблемой с наличностью на балансе для дальнейшего развития продукта, и, возможно, потребуется дополнительный капитал. В случае если компания не сможет привлечь дополнительный капитал, это может привести к отсрочке или уничтожение программ разработок,

– отметили во "Фридом Финанс".

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ZoomInfo Technologies (ZI) – платформа для сокращения цикла продаж

Выручка , 2019 г. (млн USD): 293.

, 2019 г. (млн USD): 293. EBIT , 2019 г. (млн USD): 36.

, 2019 г. (млн USD): 36. Прибыль , 2019 г. (млн USD): (-78).

, 2019 г. (млн USD): (-78). Чистый долг , 2019 г. (млн USD) 1161.

, 2019 г. (млн USD) 1161. P/E , 2020 (x) –

, 2020 (x) – Маржа EBIT (%): 12%.

27 февраля заявку на IPO подал ZoomInfo Technologies – разработчик аналитической платформы для маркетинговых компаний. Компания ранее была известна как DiscoverOrg и была переименована в феврале 2019 после приобретения Zoom Information за 760 млн долларов.

Чем занимается ZoomInfo? Помогает найти целевых клиентов, обновленные прогнозы потенциальных клиентов, отслеживать сигналы о готовности покупки и цикл сделки. Таким образом, продукты ZoomInfo позволяют компаниям-клиентам идентифицировать потенциальных клиентов при продаже своих продуктов или услуг.



Эта платформа интегрирована в CRM, Marketo, HubSpot, Microsoft Dynamics, Oracle Sales Cloud и ряд других часто используемых инструментов для маркетинга и продаж. Она дает обзор более чем 14 млн компаний и 100 млн специалистов. К тому же ZoomInfo интегрирует данные своих клиентов.

Об индустрии. Потенциальный адресной рынок компании оценивается в 24 млрд долларов, или более 800 тыс. компаний. На текущий момент проникновение компании на потенциальный рынок составляет менее 2%.

Об акционерах компании. Carlyle Group – один из крупнейших инвестиционных фондов, управляющий активами на сумму более 224 млрд долларов. Специализируется на венчурных инвестициях, высокодоходных долговых обязательствах и недвижимости. В компании занято более 1775 специалистов по инвестициям в 32 офисах по всему миру.

TA Associates – компания, основной деятельностью которой считается выкуп и миноритарный рекапитализация прибыльных компаний. С момента основания предприятие инвестировало 25 млрд долларов, а сейчас сотрудничает с 525 компаниями во всем мире. TA Associates инвестировала в FedEx, Biogen, McAfee и другие компании.

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Финансовые показатели ZoomInfo: прибыльная и растущая SaaS-компания.

В компании наблюдается ускорение выручки до 103% в 2019 году за счет слияния предприятий и увеличение клиентской базы.

в 2019 году за счет слияния предприятий и увеличение клиентской базы. Валовая маржа выросла с 74% в 2018 году до 77% в 2019 году за счет снижения себестоимости.

за счет снижения себестоимости. Показатели EBIT снизились с 18% в 2018 году до 12% в 2019 году.

В компании достаточно сильный операционный денежный поток, который в течение последних 2-х лет демонстрирует стабильно положительные результаты. К концу 2019 года долг от активов компании составила 76%.

На сегодняшний день платформу использует около 192 тысяч платных пользователей.

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Конкуренция. Компания может столкнуться с конкурентами с большими ресурсами и объемами данных, например, Salesforce.com, Oracle, Google или Microsoft.

Привлечение новых клиентов. Если ZoomInfo не сможет привлекать новых клиентов и удерживать текущих, это может значительно повлиять на выручку компании и ее финансовое положение.

Ключевые сотрудники. Успех компании во многом зависит от ключевых сотрудников, потеря которых может нанести ущерб бизнесу компании.

В 2020 году прогнозируется большое количество IPO в отрасли биофармы, фармацевтики и ИТ-медицины. Поэтому стоит рассмотреть инвестиции (подачи заявок) на IPO в этом году с помощью "Фридом Финанс Украина". За более подробной информацией обращайтесь в контакт-центр компании 4343 или оставляйте заявку на сайте для персональной консультации.