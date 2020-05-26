Новые рекорды на фондовых рынках и почему аналитики прогнозируют падение доллара

Азиатский рынок акций отметился ростом во вторник, 26 мая. Фьючерсы на акции в США преодолели основной барьер, когда инвесторы сосредоточились больше на восстановлении экономики страны, а их опасения относительно китайско-американского напряжение несколько ослабли. Доходность облигаций растет, тогда как аналитики предсказывают падение доллара.

О новых значения основных биржевых показателей сообщает Investing.com с ссылкой на иностранные СМИ.

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Как изменились ключевые фондовые индексы

Японский Nikkei увеличился на 2,6% и достиг самого высокого уровня с начала марта, когда экономика начала испытывать спад из-за пандемии коронавируса.

увеличился на 2,6% и достиг самого высокого уровня с начала марта, когда экономика начала испытывать спад из-за пандемии коронавируса. Индекс акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии) MSCI вырос на 1,6%.

вырос на 1,6%. Южнокорейский фондовый показатель KOSPI поднялся еще на 1,7%.

поднялся еще на 1,7%. Фьючерсы E-Mini на S&P 500 подорожали на 1,8%.

подорожали на 1,8%. Фьючерсы на EUROSTOXX 50 , индекс акций крупнейших европейских компаний, выросли на 1,3%.

, индекс акций крупнейших европейских компаний, выросли на 1,3%. Британский фондовый индекс FTSE поднялся на 2,4%.

поднялся на 2,4%. Китайские голубые фишки выросли на 0,8% после того, как центральный банк КНР заявил, что усилит экономическую политику и продолжит настаивать на снижении процентных ставок по кредитам.

Инвесторы сосредоточены на быстром восстановлении экономики

Опасения относительно новой торговой войны между США и Китаем стихают, а инвесторы сосредотачивают свое внимание на совсем других глобальных вопросах.

Напряжение между США и Китаем остается на заднем плане. Инвесторов больше интересуют перспективы восстановления мировой экономики. Так, Япония уже отменила чрезвычайное положение в стране, Великобритания открывает предприятия с 1 июня, а бары Мадрида полноценно заработали,

– отметил Родриго Катриль, старший стратег валютных рынков в NAB.

Во вторник, 26 мая, появились сообщения о том, что Германия планирует восстановить транспортное сообщение с 31 европейским государством с 15 июня, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

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О доходности облигаций

Вкладчики в облигации убеждены, что экономике еще долгое время будут нужны большие суммы финансовой поддержки от центральных банков. В результате доходность таких активов будет невысокая, хотя правительства занимают значительно больше.

Так, доходность 10-летних облигаций США выросла на 0,74%, оправившись от значительного спада на прошлой неделе.

Как изменились курсы валют и что будет с долларом

В понедельник, 25 мая, курс доллара по отношению к иене вырос до 107,83. Однако валюта все же находится в диапазоне от 105,97 до 108,08 доллара за иену, что длится еще с начала мая.

Курс евро укрепился, достигнув 1,0916 доллара. В течение месяца валюта находится в пределах 1,0765 и 1,1017 долл.

Аналитики CBA считают, что доллар может подешеветь, если отношения между США и Китаем ухудшатся, что, фактически, будет угрозой торговой сделке, принятой странами еще в январе.

Если США или Китай откажутся от первой фазы сделки, доллар резко упадет, тогда как китайский юань, австралийский доллар и новозеландский доллар, наоборот, вырастут,

– говорится в сообщении аналитиков CBA к клиентам.