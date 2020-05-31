Сырая нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 88% в мае 2020 года. В результате стоимость сырья продемонстрировало лучший показатель за последние месяцы.

Предыдущий рекордный показатель за месяц был зафиксирован в сентябре 1990 года, когда стоимость сырья выросла на 44,6%, сообщает Markets Insider с ссылкой на информацию Bloomberg.

К теме о рынке нефти: Цены на нефть с 2008 года и по сей день: коротко об основных изменениях в графиках

Рост цены нефти начался после того, как ее стоимость впервые стала отрицательной (минус 37,6 доллара) в апреле. Тогда инвесторов напугали слишком высокое предложение и рекордное падение спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас участники рынка все больше надеются на то, что спрос на нефть будет восстанавливаться. Ведь экономика США начинает демонстрировать начальные признаки восстановления и перезагрузки.

Несмотря на масштабный скачок цены на нефть в мае, стоимость сырья начала снижаться в конце месяца. По состоянию на пятницу, 29 мая, июльские фьючерсы на WTI торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже по 33,19 доллара за баррель.

Если цена нефти поднялась на 88%, акции энергетических компаний, представленные в рамках SPDR Select Sector Energy ETF, увеличились лишь на 2,5% в мае.



Динамика цены нефти WTI в мае 2020 года / График Markets Insider

Последние данные касательно запасов нефти