Состояние владельца люксовых брендов Louis Vuitton и Dior Бернара Арно выросло на 8,1 млрд долларов всего за неделю – до 28 мая. В результате капитал, которым владеет французский бизнесмен превысил 100 млрд долларов. Состояние десяти миллиардеров, которые разбогатели в течение одной недели, увеличилось на 33,6 млрд долларов.

Состояние Арно достигло 103,4 млрд долларов, сообщает американское издание Forbes. Капитал миллиардера вырос и благодаря тому, что Евросоюз согласовал пакет антикризисных мер размером в 750 млрд долларов. На фоне этой новости фондовый рынок Европы значительно поднялся.

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В частности, индекс Euronext 100, в который входят акции холдинга LVMH Бернара Арно, в четверг, 28 мая, вырос на 6%. Соответственно, акции LVMH в течение семи дней увеличились на 8%.

В январе этого года Бернар Арно несколько раз оказывался на первом месте в рейтинге самых богатых людей мира. Когда акции LVMH достигли рекордной отметки, состояние бизнесмена достигло 117 млрд долларов. Однако пандемия коронавируса несколько скорректировала капитал миллиардера, снизив его до менее чем 100 млрд долларов. Это произошло из-за временного закрытия магазинов люксовых брендов.

Как изменилось состояние владельцев других модных брендов

По данным американского Forbes, на фоне оптимистичных настроений на рынках через смягчение карантина в ряде стран, подорожали акции других европейских компаний, работающих в сфере моды. Среди них:

Амансио Ортега, владеющий корпорацией Inditex , куда входит торговая сеть Zara, занял второе место в рейтинге миллиардеров, состояние которых выросло в течение недели. Акции Inditex за эту неделю подорожали почти на 10% по сравнению с прошлым четвергом.

, куда входит торговая сеть Zara, занял второе место в рейтинге миллиардеров, состояние которых выросло в течение недели. Акции Inditex за эту неделю подорожали почти на 10% по сравнению с прошлым четвергом. Значительно увеличились доходы учредителя fashion-холдинга Kering Франсуа Пино и совладелицы бренда косметики L'Oreal Франсуазы Бетанкур-Майерс.

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Богатеют не только европейцы

В течение этой недели значительно поднялись в цене и акции японских компаний, принадлежащих местным миллиардерам. Причиной такого роста стало сообщение власти страны об отмене чрезвычайного положения, ранее введенного из-за пандемии коронавируса.

Так, состояние самого богатого человека Японии Тадаши Яная, который основал компанию Fast Retailing, в состав которой входит сеть магазинов одежды Uniqlo, увеличилось на 2,8 млрд только за неделю. Акции Fast Retailing за это время подорожали на 12%.

Почти рекордной отметки достигли ценные бумаги компании Keyence, производителя специальных сенсоров, необходимых для автоматизации процесса производства. Состояние ее основателя Такемицу Такизаки возросло на 2,1 млрд долларов.

Полный список миллиардеров, капитал которых значительно поднялся за неделю