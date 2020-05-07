Эффект Великой депрессии: миллиардер предостерег о последствиях пандемии для экономики

Рецессия 2020 мало чем напоминает прошлые кризисы. Однако пандемия коронавируса, вероятно, нанесет самый большой с 1930 года удар глобальной экономике.

Об этом заявил бизнесмен-миллиардер Сэм Зелл, сообщает Markets Insider.

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Если финансовый кризис 2008 года не задела некоторые сферы, пандемия 2020 наносит ущерб целым странам и рынкам, однако больше всего - населению. По словам Сэма Зелла, после коронавируса, вероятно, поведение американцев и принципы ведения бизнеса изменятся, как это произошло после Великой депрессии почти век назад.

Слишком много людей ожидают, что экономика будет восстанавливаться по V-образной форме. Все мы пострадаем, пережив этот этап,

– отметил Зелл.

На вопрос, когда по мнению миллиардера, следует ожидать восстановления экономики США, он предупредил, что опасения общества касательно выхода из карантина может негативно повлиять на восстановление экономической ситуации в стране в течение нескольких первых месяцев.

Торговые центры, аэропорты, гостиницы могут быть вообще непопулярными местами после завершения карантина, поскольку люди будут избегать рисков для собственного здоровья.

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Несмотря на то, что бизнес будет запускаться, это еще не значит, что спрос на его товары или услуги возрастет, и ему удастся удержаться на плаву,

– говорит Зелл.

Бизнесмен с особой настороженностью относится к сфере недвижимости и строительства. Также он ожидает, что некоторые предприятия розничной торговли и гостиницы будут иметь настолько большие потери, что их дохода не хватит для дальнейшей полноценной работы.

Волна банкротства будет, утверждает Зелл, и она, по его мнению, необходима, чтобы освободить место для новых компаний. Такого количества выгодных инвестиционных возможностей, как в прошлом, еще до периода распространения коронавируса, в будущем не будет, считает миллиардер.

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Большая неопределенность сегодня существует и на фондовых рынках. Апрель стал лучшим с 1987 года месяцем для американских ключевых фондовых показателей – S&P 500 и индекса Доу-Джонса. Инвесторы положительно реагируют на сообщения о восстановлении экономики и смягчении карантина. Однако, по мнению Зелла, сейчас нужно рассматривать инвестиции в акции на долгосрочную перспективу.

Это немного напоминает музыкальную игру со стульями. То есть все знают, пока музыка играет, нужно бегать возле стульев. Но им также известно, что когда музыка остановится, останется последний стул. Поэтому их внимание сосредоточено на том, как сделать так, чтобы сесть на этот стул,

– так метафорически описал ситуацию на фондовом рынке Сэм Зелл.



Сколько бизнес может существовать при карантине / Инфографика 24 канала