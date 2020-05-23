Экономический кризис в Европе: данные аналитиков свидетельствуют о "вероятном восстановлении"

В мае экономическая активность в Европе значительно улучшилась. Ведь карантин постепенно ослабляется во всем регионе. Аналитики заявляют, что экономический спад "вероятно, снижается".

Индекс деловой активности IHS Markit PMI еврозоны вырос втрое в мае – до 30,5, пишет Markets Insider. В апреле этот показатель составлял 13,6 пункта.

Индекс PMI – что это? Показатель PMI – это индекс, который используется для отслеживания экономических направлений тенденций бизнеса. Значение индекса на уровне 50 означает нейтральный или стабильный уровень роста, выше 50 – рост, а ниже 50 указывает на застой. Во время экономического спада обычно этот показатель опускается до 45, а уже во время роста он задерживается на уровне 50.

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Рост индекса PMI для еврозоны состоялся, несмотря на то, что экономика региона находится в условиях глубокого падения, возникшего вследствие введения жестких мер для сдерживания распространения коронавируса.

Индекс PMI для еврозоны / Данные IHS Markit

В мае в еврозоне продолжился упадок деловой активности. Однако данные исследования, по крайней мере, успокаивают и говорят, что спад сократился по сравнению с апрелем,

– заявил Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

По данным IHS Markit, индекс деловой активности Великобритании поднялся до 2-месячного максимума – до 28,9 по сравнению с 18,8 в апреле, когда экономика столкнулась с резким спадом, превзошел уровень, зафиксированный во время мирового финансового кризиса.

Несмотря на то, что темпы экономического падения уменьшились с момента их рекордного роста в апреле, в мае зафиксировано второе крупнейшее ежемесячное снижение производства и повышении уровня безработицы. Темпы экономического спада продолжают значительно превышать все, что было раньше,

– говорит Уильямсон.

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Дункан Брок, директор британского института Chartered Institute of Procurement & Supply, который осуществляет подготовку специалистов в сфере закупок и снабжения, указал на нулевой уровень роста новых заказов и увеличение количества безработных.

Если такая интенсивность сокращения рабочих мест продолжится, люди снизят свои расходы. В результате давление на экономику Великобритании усилится, а на восстановление придется потратить несколько лет,

– заявил Брок.