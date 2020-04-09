Экономический спад в 2020 году из-за коронавируса будет напоминать Великую депрессию: прогноз

По мнению руководителя одного из мировых хедж-фондов Криспина Одея, рецессия в 2020 году вызванная пандемией коронавируса, будет напоминать Великую депрессию.

Нынешний экономический спад "не похож ни на кризис в 2008-2009 годах, ни в 2001-2002 годах, ни даже в 1989-1992 годах", написал в письме акционерам Одей, сообщает Markets Insider. Обвал на фондовых рынках из-за вспышки коронавируса и "ценовая война" между Россией и Саудовской Аравией подтолкнут мир к "другой эпохи" парализованной экономической деятельности, отметил специалист.

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Падение мировых показателей внутреннего валового продукта в этом году будет напоминать ситуацию в 1931-1932 годах. Это были ужасные времена, когда отдельные учреждения и целые страны исчезали, а такие персонажи, как Адольф Гитлер, воспользовались моментом, чтобы овладеть властью,

– утверждает Одей.

Несмотря на пессимизм Одея, его хедж-фонд не пострадал на фоне недавнего падения биржевых показателей на фондовых рынках. Прибыль фонда Odey European выросла на 21% на фоне лихорадки на биржах в марте. Такой месячный рост стал самым большим для компании Одея со времен финансового кризиса 2008 года.

В то время, как центральные банки и правительства стран выделяют триллионы долларов на поддержку экономики, ограничения, установленные в государствах, могут сдержать быстрое восстановление рынков, говорит Одей.

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Так, некоторые регуляторы требуют от компаний, чтобы они пользовались пулами финансовой помощи – брали экстренные кредиты. Это позволяет финансовым регуляторам не выплачивать предприятиям дивидендов, пока они не погасят долг.

Идея, что акционерам следует чем-то жертвовать, чтобы дать возможность банкам выдавать убыточные кредиты частному сектору и таким образом помочь им в такой сложный период, показывает, почему правительства не знают, как правильно действовать для достижения успешного результата,

– отметил Криспин Одей.



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