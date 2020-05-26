Экономия в кризис: как копят деньги в разных странах Европы во время пандемии

Европейцы накапливают сбережения как способ быть более благоразумными во время пандемии. Однако это не совсем хорошо для экономики стран, которые пострадали от коронавируса.

В течение последних месяцев резко выросли объемы депозитов в банках Франции, Великобритании, Испании и Италии. Об этом свидетельствуют аналитические данные Европейского центрального банка и Банка Англии, сообщает PYMNTS.

Что нужно знать о ситуации на рынках: Новые рекорды на фондовых рынках и почему аналитики прогнозируют падение доллара

Депозиты в европейских банках во время карантина

Жители Франции положили на депозит в марте этого года 20 млрд евро. Эта общая сумма вложений значительно превышает среднемесячные значения размером в 3,8 млрд евро.

Согласно данным Banque de France, общий объем средств, которые люди начали накапливать с наступлением карантина составляет более 60 млрд евро, что превышает уровень еще до распространения коронавируса. Итак, люди во время пандемии относятся очень осторожно к своим деньгам.

Итальянцы положили на депозит в марте 16,8 млрд евро , что на 3,4 млрд больше, чем средняя сумма за месяц.

, что на 3,4 млрд больше, чем средняя сумма за месяц. В банках Испании денежные сбережения клиентов за этот период составили 10,1 млрд евро, то есть выше на 2,3 млрд евро, чем обычно.

В Соединенных Штатах объемы средств, положенных на депозит, достигли рекордно высокого уровня – 13,1 млрд евро, сообщили аналитики.

Зато в Германии эта тенденция была противоположной: вместо того, чтобы открывать депозиты, клиенты немецких банков, напротив, активно забирали деньги из финучреждений. По данным Центрального банка страны, с конца январе и к началу мая 2020 года наличный оборот достиг 39,7 млрд евро.

Как государство поддерживает бизнес: Помощь бизнесу от государства: немецкие компании смогут получать до 50 тысяч евро ежемесячно

Экономический кризис в Европе: что прогнозируют аналитики

Такой скрупулезный способ сбережений европейцев разрушает любые надежды на скорое восстановление экономики. В Еврокомиссии утверждают, что коллапс в сфере инвестиций в сочетании с ростом безработицы может привести к худшему экономическому спаду после времен Великой депрессии в 1930-х годах.

К теме о кризисе: Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития

Последствия пандемии для Европы

Ожидается, что итальянская экономика снизится на 9,5% в 2020 году .

. Греция тоже находится в сложной ситуации, и там прогнозируют еще большее падение.

Экономику Германии ожидает снижение на 6,5%.

Мелани Дебоно, экономист Capital Economics, отметила, что люди, вероятно, увидят рост сумм на своих банковских счетах. Однако для экономики это не совсем выгодно. Ведь автосалоны, сфера туристических услуг, гостинично-ресторанный бизнес почувствуют дефицит доходов, поскольку люди будут избегать поездок и траты денег.

Большинство будет настороженно относиться к людных местам, общественному транспорту и зарубежным поездкам. Поэтому сейчас люди неохотно будут тратить деньги, как это было раньше,

– утверждает Дебоно.