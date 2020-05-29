Какое будущее ждет экономику США: гендиректор Bank of America представил свой прогноз

Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихен заявил, что антикризисные пакеты мер в сочетании с дополнительной государственной помощью по безработице и восстановление работы торговых центров и универмагов способствуют стабилизации экономики США.

Такое мнение глава американского банка высказал в эфире телепрограммы "Squawk Box" на CNBC, пишет PYMNTS. По его словам, "свет в конце тоннеля" на пути к восстановлению стабильной экономической ситуации есть.

Мы уже видим, как экономика выбирается из ямы. Уровень безработицы все же высокий и это беспокоит. Однако с другой стороны, если расходы вырастут, экономика оправится и люди смогут получить работу,

– отметил Мойнихен.

Как бизнес противодействует пандемии: Самые лучшие компании в борьбе с коронавирусом по версии Forbes: техгиганты отстают

Расходы потребителей и экономика США взаимосвязаны

Мойнихен сказал, что 2020 год начался для экономики США с 10-процентного роста расходов по сравнению с январем и февралем 2019 года. В марте этот показатель снизился на 7%. В апреле расходы сократились сразу на 30%, а в мае они снизились на 5-10%.

Вы можете увидеть, что мы покидаем дно, на котором находились ранее, что, бесспорно, является хорошей новостью. Это связано с двумя вещами: люди начинают тратить немного больше денег, и что еще важно, так это положительное влияние от запуска экономики в других странах,

– говорит председатель Bank of America.

Мойнихен подчеркнул, что американская экономика зависит и от потребительских расходов.

Если потребительские расходы растут, то, соответственно, и поднимается спрос на услуги. И чем быстрее мы сможем перейти на сторону, когда расходы потребителей будут на достаточном уровне, тем быстрее люди вернут свою работу,

– объяснил Мойнихен.

Финансовые привычки европейцев: Экономия в кризис: как копят деньги в разных странах Европы во время пандемии

Государственная помощь сдерживает экономический крах в США

Большинство экономистов, среди которых и специалисты Bank of America, прогнозируют, что уровень безработицы в США будет максимальным именно во втором квартале 2020 года, который закончится 3 июня. В то же время, Мойнихен говорит, что пик может быть и осенью или даже в начале 2021 года.

Гендиректор американского банка напомнил о государственной помощи населению США: это 1200 долларов и 2400 долларов, а также пособие по безработице в размере 600 долларов. По его мнению, именно эти все стимулы Федрезерва и Белого дома отделяют экономический спад 2020 от предыдущих кризисов.

Мойнихен также отметил, что в среднем баланс на счетах потребителей колеблется в пределах 5000 долларов в месяц. Этот объем накоплений вырос на 30-40% по сравнению с 2019 годом.

Еще один прогноз относительно будущего экономики США