Европейский сервис доставки еды Just Eat Takeaway официально объявил о достижении соглашения о покупке своего американского конкурента Grubhub за 7,3 миллиарда долларов. После завершения процесса слияния образуется крупнейшее предприятие по доставке еды и продуктов за пределами Китая.

Новосозданная компания будет насчитывать более 70 млн клиентов, которые осуществляют около 600 млн заказов в год, пишет BBC.

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Исполнительный директор Just Eat Takeaway Джитсе Гроен подчеркнул важность успеха сделки со своим многолетним коллегой и генеральным директором Grubhub Мэттом Малони.

Мэтт и я являемся двумя ветеранами в секторе доставки еды. Мы оба начали бизнес на рубеже веков, хотя и на двух разных континентах. Мы оба убеждены, что наш сектор будет расти и получать все больше прибыли,

– отметил Гроен.

Компании достигли соглашения в довольно выгодный период для сектора доставки еды. Ведь из-за пандемии коронавируса люди все больше находятся дома, а рестораны работают только на доставку.

Так, еще до начала пандемии выручка Just Eat Takeaway и Grubhub вместе взятых составила 3 млрд долларов в 2019 году, а их прибыль – 447 млн долларов.

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Детали сделки и комментарии аналитиков

Аналитики утверждают, что об объединении компаний в области доставки еды уже давно говорилось. Ведь такие предприятия тратят огромные деньги для привлечения и удержания своих клиентов. Поэтому слияние бизнесов в сфере доставки еды и продуктов – выгодный шаг.

Соглашение между Just Eat Takeaway и Grubhub еще требует утверждения со стороны акционеров и регуляторов. Однако, по словам источников, знакомых с вопросом объединения компаний, ожидается, что их слияние полностью завершится в первом квартале 2021 года.

Компания Just Eat Takeaway была создана путем объединения британского сервиса Just Eat и нидерландского Takeaway.

После сообщения о покупке Grubhub ее акции выросли на 4% в первый же час торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Реакция Uber

Интересно, что сообщение о слиянии двух фирм появилось после того, как переговоры между Grubhub и Uber провалились. В частности, последний оставил сделку через антимонопольные соображения.

Отрасль доставки еды требует консолидации, чтобы улучшить оказание услуг для потребителей и ресторанов. Однако это не означает, что мы заинтересованы в принятии какого-либо соглашения, любой ценой и с любым игроком рынка,

– заявил Ноа Едвардсен, пресс-секретарь Uber.