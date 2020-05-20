Как будет работать программа "инвестиционная няня": Зеленский назвал новые условия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал будущее пакета инвестиционных законопроектов и программы "Инвестиционная няня", которые ориентированы на привлечение дополнительного финансирования в Украину.

Об этом глава государства рассказал на брифинге с журналистами, который состоялся 20 мая 2020 года на территории Мариинского парка, пишет 24 канал.

По словам Зеленского, законопроект по инвестняни уже готов к рассмотрению, и в ближайшие дни он будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Актуально: Как Марк Цукерберг и Присцилла Чан помогают бизнесу во время пандемии

Президент Украины объяснил, что сейчас ВР рассматривает только законопроекты, связанные с COVID-19.

Сейчас все инвестиционные законы, которые направлены на улучшение инвестиционного климата в Украине будут зарегистрированы в ВР, и уверен, что будут проголосованы. Они полностью готовы, полностью вычитанные, я уже дал добро на них,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава Украины сообщил, что из-за кризиса в мире, инвестиционная активность приторможена.

Из-за кризиса в мире надо бороться за инвестиции, потому что сейчас в мире экономический национализм. И это правда, каждый думает о своей стране. Все притормозили любые инвестиции. Но мы будем за них бороться,

– говорит Зеленский.

Кроме того, президент рассказал об изменениях, которые были внесены в проект "инвестиционная няня" из-за пандемии коронавируса.

В частности, первоначально предполагалось, что такие услуги получат инвесторы, объем вложений которых составит от 100 млн долларов. Теперь объем инвестиций, необходимых для предоставления "няни" будет уменьшена до 30 млн долларов и более.

Также Зеленский отметил, что "няня" будет обеспечена и для иностранных, и для украинских инвесторов.

"Инвестиционная няня" – это для всех инвесторов, не только для западных инвесторов. Мы снизили планку до 30 млн (долларов – ред.) плюс,

– добавил Зеленский.

"Инвестиционная няня" – что это за инициатива? Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинская власть иницийовуе программу "инвестиционная няня" ( "Investment nanny"), чтобы таким образом стимулировать иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. Согласно этому проекту, инвестор, вложения которого составят 100 и более миллионов долларов, получит личного менеджера.