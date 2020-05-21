Как коронавирус влияет на экономику США: 5 ключевых индикаторов

Только в течение двух коротких месяцев экономика США испытала значительное падение, вызванное пандемией коронавируса. Введение жесткого карантина привело к остановке производства, бизнес прекратил полноценно функционировать, а уровень безработицы вырос до исторического максимума.

В течение прошлой недели, закончившейся 15 мая, экономика США потеряла рекордных 20,5 млн рабочих мест, сообщает Markets Insider. В то же время, уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос до 14,7%, что стало самым большим увеличением этого показателя со времен Великой депрессии.

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Экономисты и ведущие аналитики констатируют факт того, что США погрузились в рецессию из-за остановки бизнеса и производства вследствие пандемии коронавируса. Теперь внимание мира приковано к появлению актуальных экономических данных по Америке, чтобы оценить степень ущерба и спрогнозировать темпы последующего восстановления.

Некоторые аналитики утверждали о скором, так называемое V-образном, восстановлении экономики США. Однако из-за увеличения количества смертей от COVID-19 о смягчении карантинных мер не говорится. Поэтому восстановление экономической активности в США замедлится. Подробно о главных пяти экономических показателях, обнародованные властями Соединенных Штатов, – читайте дальше.

Малый бизнес надеется на скорое восстановление

Согласно данным исследования Национальной федерации независимого бизнеса, опубликованного во вторник, 19 мая, индекс оптимизма малого бизнеса в апреле снизился до 90,9. Ранее аналитики спрогнозировали снижение этого показателя до 83.

Такой значительный спад был усилен ожиданиями предпринимателей относительно темпов развития экономики США. Этот показатель вырос в апреле на 24 пункта, компенсировав мартовское падение.

Настроения представителей малого бизнеса преимущественно оптимистичные, они ожидают быстрого восстановления экономической активности, которое сейчас обсуждается властями многих штатов.

С другой стороны, индекс ожидаемого уровня продаж испытал значительного падения в марте. Этот показатель снизился на 30 пунктов до минус 42 – самого низкого значения за последние 46 лет.

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Рекордное падение потребительских цен

Ключевой индекс потребительских цен в США уменьшился в апреле на 0,4%. Для сравнения: в марте этот показатель снизился на 0,1%.

Так, апрельское падение индекса стало самым большим с 1957 года, когда начали фиксировать такие данные. Показатель не учитывает расходы на еду и топливо. В целом этот индекс вырос всего на 1,4%, что является наименьшим его увеличением с 2011 года.

Индекс потребительских цен с учетом расходов на продукты питания и топливо снизился на 0,8% в прошлом месяце. Это стало крупнейшим месячным его падением с декабря 2008 года.



Открытый фермерский рынок в Остине, штат Техас / Фото Flickr

Уровень безработицы в США с каждой неделей растет

Всего за восемь недель – с момента начала массовых увольнений, вызванных экономическим спадом через коронавирус – более 36,5 миллиона американцев обратились за государственной помощью по безработице.

По словам Даниэля Чжао, экономиста компании Glassdoor, это число уменьшилось до уровня, когда каждый десятый американец остался без постоянного места работы.

Розничные продажи в США падают второй месяц подряд

Объем розничных продаж снизилась на 16,4% в апреле, согласно данным Министерства торговли США. Такое падение стало гораздо хуже, чем ранее прогнозировали аналитики. В частности, они ожидали снижения на 12%.

В марте объем розничных продаж в США сократился на 8,3%. Это стало началом масштабного падения этого показателя с 1992 года.

Рост объемов розничных продаж не соотносится с ВВП США. В частности, розничные продажи составляют более 40% потребительских расходов, что, в свою очередь, составляет около 70% ВВП страны.

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Промышленное производство США претерпело масштабного падения

В апреле общий уровень промышленности США снизился на 11,2%, а объем производства опустился на рекордные 13,7%, согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС). Экономисты, принявшие участие в опросе Bloomberg, ожидали падения американского производства на 14,6%.

По информации Федрезерва, все основные отрасли промышленности пострадали. Например, производство автомобилей и автозапчастей сократилось более чем на 70%, что стало наибольшим снижением в промышленном индексе ФРС.