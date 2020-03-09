Как фирмы в США будут помогать работникам, которые находятся в самоизоляции из-за коронавируса

Американские компании Uber, DoorDash, Instacart, Postmates и Lyft планируют создать специальный фонд помощи своим работникам, заболевшим коронавирусом и вынужденных временно отстраниться от работы.

Предприятия предоставят детальный проект по финансированию сотрудников в течение нескольких дней, сообщает PYMNTS.com.

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Компании заговорили о материальной помощи своим работникам после того, как один из водителей Uber заболел коронавирусом. По словам представителей сервиса такси ни один из пассажиров, контактировавших с водителем, не заразился вирусом.

Впервые о выделении этими компаниями финансовой помощи своим работникам заговорил один из сенаторов Конгресса США. Политик отметил, что большинство сотрудников этих предприятий работают как фрилансеры, они не имеют медицинского страхования и отпуска.

Некоторые водители утверждают, что в случае подтверждения диагноза материальной компенсации от компании им будет недостаточной Ведь большинство из них не получает оплачиваемого отпуска в связи с болезнью, и является значительной проблемой, с которой борются как сами работники, так и политики.



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Между тем компании выступают против нового закона штата Калифорнии, который требует от них классифицировать водителей как работников компании.

Сервис такси Uber согласился оказывать финансовую помощь работникам, инфицированных коронавирусом. Представители компании отметили, что со временем планируют выделять средства для своих сотрудников не только в США, но и во всем мире.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 9 марта 2020 в мире зарегистрировано 110 041 подтвержденных случаев заражения, из них 3 825 – закончились смертью. Выздоровели уже 62 053 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.