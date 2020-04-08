Как инвесторы оценивают ситуацию на рынках и куда вкладывать деньги во время кризиса

Пессимистичные настроения среди отдельных инвесторов сохраняются уже третью неделю подряд. Согласно исследованию AAII, 50% из них не настроены оптимистически относительно осуществления краткосрочных вложений.

Ожидания, связанные с восстановлением бычьей тенденции на фондовом рынке в течение следующих шести месяцев, у инвесторов снизились на 1,4 процентного пункта – до 32,9%, пишет Forbes со ссылкой на данные исследования. Оптимистичные настроения сохранялись в течение 8 из 13 первых недель 2020 года в 38% опрошенных представителей фондового рынка.

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Медвежий и бычий тренд на фондовом рынке – что это такое? Если цена на тот или иной биржевой инструмент длительное время падает, то на рынке царит медвежий тренд, а если растет – бычий.

Нейтральные позиции, когда цены на акции существенно не изменятся в течение следующих шести месяцев, сохраняют 15% респондентов. Этот показатель значительно уменьшился от своего максимального значения, которое составляло 31,5%. Его снижение зафиксировано уже в десятый раз за последние 11 недель.

52,1% опрошенных считают, что медвежий тренд будет сохраняться на рынке и акции компаний будут снижаться в цене в течение следующих шести месяцев. Пессимистические настроения сохранялись более чем 50% респондентов в течение трех недель подряд впервые с 19 февраля 2009 года.

Уже вторую неделю подряд остаются низкими нейтральные настроения участников фондовых рынков. На этой неделе уровень нейтрального восприятия ситуации совпадает с показателями 7 августа 1987 и 13 июля 2000 года.



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Пессимизм среди инвесторов продолжает доминировать, и остается на все таком же высоком уровне. Основными причинами, которые вызвали пессимистический настрой у инвесторов, является медвежья тенденция на фондовых рынках, а также пандемия коронавируса. Чуть меньше на настроение инвесторов влияет снижение цен на нефть.

Другими факторами, которые влияют на настроения инвесторов, являются президентские выборы в США в ноябре этого года, снижение прибылей компаний, их рыночной капитализации через коронавирус и влияние пандемии на рост мировой экономики.

На вопрос к инвесторам о том, акции каких компаний выгодно покупать сейчас, 27% из них отметили именно технологический сектор. Из числа других индустрий, ценные бумаги которых могут принести прибыль в нынешнее непростое время – здравоохранение (25%), потребительские товары (14%), индустрии коммунальных услуг (14%), финансовых услуг (9%) и промышленная сфера (5%). Еще 7% респондентов отметили, что сейчас недооцененными являются ритейл, интернет-торговля, развлекательная индустрия.