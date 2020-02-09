Как инвесторы относятся к цифровой трансформации банков: исследование

Банки во всем мире все чаще внедряют различные цифровые сервисы, чтобы конкурировать с финтех-компаниями. Однако не всегда такие методы действенны.

Согласно исследованию консалтинговой компании Oliver Wyman, лишь четверть инвесторов уверена, что стратегия цифровой трансформации учреждений, предоставляющих финансовые услуги, является оправданной, сообщает Finestra.

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Несмотря на то, что многие компании и банки заявляют о своих многомиллиардных бюджетах, выделенных на цифровую трансформацию собственных сервисов, три четверти инвесторов не уверены, что такая стратегия эффективна. Менее 1% из них считают, что планы таких фирм будут действительно результативными.

Финансовые учреждения тратят в среднем 5% своих доходов на внедрение цифровых технологий. Однако инвесторы не понимают, с какой целью предприятия это делают. Ведь часто они не объясняют, что имеют в виду, когда говорят о цифровой трансформации. Поэтому непонятно, на что будут потрачены средства.

Амбициозные, с большим бюджетом программы, ориентированные на цифровую трансформацию сервисов, о которых говорят банки, и фактический доход, который получают эти учреждения от реализации этих стратегий, дали возможность инвесторам понять, что на самом деле происходит.

В частности, вкладчики не видят прогресса, позитивной статистики вследствие таких изменений. Они не доверяют банкам, когда речь идет об инвестициях в те или иные технологии.

К слову, около 98% европейских банков упоминают в своих сообщениях о цифровых технологиях против лишь 27% аналитических исследований, в которых упомянуто об этих инновациях.

Все это происходит тогда, когда финтех-компании понимают, что их развитие в области цифровой трансформации заметнее, чем у традиционных игроков финансовой индустрии, например, банков.

В исследовании Oliver Wyman помещено пять кейсов, как финансовым учреждениям наладить правильный баланс между инвестициями в цифровые технологии и получения от них прибыли, обеспечив гармоничное соотношение цены и качества:

иметь "хирургический" подход при финансировании различных цифровых сервисов: тщательно анализировать потенциал технологии и ее эффективность для вашей компании;

не вкладывать деньги в большое количество инициатив. Лучше сосредоточить внимание на чем-то менее глобальном;

фокус на повышении продуктивности деятельности от инвестиций в технологии;

быть гибким к изменениям, быстро приспосабливаться к новому;

совершенствовать внешние коммуникации, чтобы инвесторы могли отслеживать прогресс, связанный с внедрением той или иной технологии.

"Каждой компании стоит найти, как правильно совместить свои ценности и направленность идти вперед. Ведь инвесторы становятся все менее терпеливыми", – отметил Тед Мойнихан, руководитель финансового подразделения Oliver Wyman.