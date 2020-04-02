Как компания Уоррена Баффета потеряла миллиарды на акциях ведущих авиаперевозчиков

Компания Berkshire Hathaway инвестора миллиардера Уоррена Баффета, вероятно, потеряла 5 млрд долларов прибыли в течение первого квартала 2020 на акциях авиакомпаний, которыми она владеет.

Коронавирус, который начал стремительно распространяться в мире, привел к прекращению работы ряда компаний. В связи с этим авиаперевозчики вынуждены были временно прекратить полеты, что повлияло как на их прибыли, так и на цену акций, пишет Markets Insider.

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Фирма известного миллиардера Уоррена Баффета владеет от 8% до 11% акций четырех крупных американских авиакомпаний – American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines и United Airlines. Рыночная капитализация этого квартета снизилась в среднем на 52% в течение первых трех месяцев 2020 года.

Акции United Airlines упали в цене на 65%, стоимость ценных бумаг American Airlines и Delta Air Lines снизилась более чем вдвое. Цена акций Southwest Airlines уменьшилась на 35%.

Таким образом Berkshire Hathaway потеряла около 5 млрд долларов из-за такого резкого снижения стоимости акций авиаперевозчиков. Только на ценных бумагах Delta Air Lines компания Уоррена Баффета потеряла 2 миллиарда долларов. Более чем на 1 млрд долларов для Berkshire снизилась доходность акций как United Airlines, так и American Airlines.

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Как известно, Уоррен Баффет обычно инвестирует средства на долгосрочную перспективу, поэтому вряд ли он будет волноваться резким снижением доходности акций авиаперевозчиков.

Интересно, что в начале марта этого года он приобрел акции Delta Air Lines на сумму 45 млн долларов. Через неделю после покупки ценные бумаги авиакомпании упали на 20%.

Berkshire Hathaway – что известно о компании? Это американская холдинговая компания, занимающаяся инвестициями и страхованием. Генеральный директор Berkshire Hathaway – Уоррен Баффет. Он владеет 31% акциями компании. Годовая чистая прибыль Berkshire Hathaway составляет 29,2 млрд долларов. Это число увеличилось, если сравнивать его с 2018 годом, когда компания инвестировала средства в предприятие Kraft Heinz Co и понесла ущерб. Однако операционная прибыль компании Уоррена Баффета снизилась на 23% в 2019 году до 44 млрд долларов.