Как коронавирус повлияет на цену золота в 2020 году: прогноз аналитиков Bank of America

Объемы финансовой помощи центральных банков для борьбы с пандемией коронавируса могут повлиять на цену золота.

Стоимость драгметалла может вырасти до рекордного уровня до октября 2021 года. Такой прогноз представили аналитики Bank of America, сообщает Markets Insider.

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В частности, аналитики американского банка предполагают, что цена золота вырастет с 2000 долларов до 3000 долларов за унцию. По их словам, золото станет единственным средством сохранения стоимости во время сильного экономического спада.

Сейчас цена золота находится почти на самом высоком уровне за последние восемь лет. Однако эксперты Bank of America считают, что мощные антикризисные меры во всем мире повлияют на стоимость драгоценного металла, повысив ее на 50% от его рекордного значения.

В своем отчете эксперты банка отметили, что политика мировых государств сейчас направлена ​​на борьбу с пандемией. Для этого вводятся большие финансовые и монетарные стимулы для поддержания экономики. На фоне этих решений объемы производства снижаются, а фискальные расходы, наоборот, растут. Поэтому фиатные деньги могут оказаться под давлением. При таких условиях золото будет выглядеть надежным активом.

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Так, только в марте этого года центральные банки стран G7 приобрели активов почти на 1,4 трлн долларов, чтобы успокоить рынки, которые опасаются серьезного дефолта из-за коронавируса. Политика государств в условиях пандемии давит на валюты и увеличивает интерес к золоту.

Цена на золото в 2020 году достигнет 1695 долларов за унцию. Спрос на золото будет расти и его стоимость вырастет до 2063 долларов за унцию в следующем году, прогнозируют аналитики.

Сейчас золото торгуется на уровне 1670,73 доллара за унцию, что на 12% больше, чем в прошлом году.

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Также аналитики Bank of America сообщили, что инвесторы имеют достаточно запасов для вложения средств в драгоценный металл. В то же время, против золота играет сильный доллар, снижение волатильности на финансовых рынках и снижение спроса на ювелирные изделия в Индии и Китае, добавили эксперты BofA.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 23 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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