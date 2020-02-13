Как коронавирус повлияет на производство смартфонов в 2020 году

Вспышка эпидемии нового коронавируса в 2020 году задела чуть ли не каждую индустрию. В частности, первый квартал нового года обещает быть сложным для ведущих производителей смартфонов.

Исследовательская компания TrendForce ухудшила свой прогноз относительно глобального производства мобильных телефонов, сообщает Forbes.

Этот показатель опустился до пятилетнего минимума, достигнув 12%. Это означает, что количество смартфонов, изготовленных в течение первого квартала 2020 уменьшится на 275 млн единиц. Ранее аналитики предсказывали сокращение темпов производства смартфонов на 10%.

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Задержки в восстановлении полноценной деятельности фабрик, контроль за численностью населения, а, следовательно, неопределенность относительно возвращения сотрудников предприятий к работе приведут к тому, что объемы месячного поставки компонентов для телефонов значительно сократятся. Этот фактор нанесет вред мировым производителям смартфонов.

Что будет дальше – зависит от количества рабочих, которые или вернутся, или не вернутся на свои рабочие места, а также от темпов перемещения товаров через таможню. Еще до Нового года по лунному календарю был дефицит активных и пассивных запчастей для смартфонов и модулей камер, – отмечают эксперты TrendForce.

Коронавирус в 2020 году: чем эпидемия из Китая угрожает популярным брендам смартфонов

Среди шести ведущих брендов смартфонов основная производственная база лидера рынка – компании Samsung – находится во Вьетнаме. Поэтому для южнокорейского техгиганта проблема недостатка рабочей силы не так значима по сравнению с Китаем. Кроме того, Samsung занимает лишь 2% внутреннего китайского рынка. По словам аналитиков TrendForce, компания незначительно пострадала от коронавируса.

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Однако и для этой компании не все складывается хорошо. Ведь, как известно, Samsung покупает запчасти для смартфонов именно в Китае. В результате темпы производства устройств этого бренда в первом квартале 2020 будут меньше на 3%, прогнозируют в TrendForce.

Самый большой застой в производстве мобильных телефонов наблюдается у китайского бренда Huawei. Аналитики предсказывают, что в первом квартале этого года компания изготовит 42,5 млн единиц смартфонов, что на 15% меньше, чем предполагалось ранее.

Коронавирус в Китае: бренды смартфонов в зоне риска / GettyImages

Если говорить об Apple, купертиновский техгигант пострадает от медленных темпов разработки новых iPhone во второй половине 2020 года.

Замедление темпов производства смартфонов повлияет на будущий релиз iPhone SE2 (также известный как iPhone 9) и снизит наш прогноз на первый квартал 2020 года примерно до 10% – с 45,5 до 41 млн единиц, – сообщили в TrendForce.

Годовой прогноз исследовательской компании в целом оптимистичен. Аналитики утверждают, что вспышка эпидемии коронавируса действительно стала причиной замедленных темпов производства смартфонов ведущих брендов. Однако показатели во втором квартале этого года будут зависеть от того, как дальше будет развиваться коронавирус, а также от степени восстановления привычного режима поставок.

Коронавирус: что происходит в Китае и мире

Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 12 февраля 2020 в мире зарегистрировано 45 183 подтвержденных случаев заражения, из них 1116 – летальные. В частности, 73,8% всех случаев этого заболевания зафиксировано в китайской провинции Хубэй. За пределами КНР официально установлено 451 случай в 24 странах мира. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения смертельным вирусом.