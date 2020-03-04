Как коронавирус повлиял на электронную коммерцию и инвестиции: пример AliExpress и SoftBank

Как известно, вспышка вируса в Китае привела к временному прекращению работы ряда предприятий. Особенно пострадала логистическая отрасль, что сказалось на задержке доставки товаров.

Кроме того, коронавирус может оказать негативное влияние на сферу электронной коммерции, инвестиции и мировую экономику в целом. Как вспышка эпидемии сказался на функционировании этих индустрий – читайте последние новости.

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AliExpress задерживает доставку товаров

Китайская платформа розничной торговли AliExpress предупредилапотребителей о том, что стремительное распространение коронавируса может привести к задержке доставки товаров во всем мире.

Доставка некоторых заказов будет задержана, – написала компания в одной из своих соцсетей.

AliExpress – что это за платформа? Это одна из самых популярных площадок электронной коммерции в мире, которая был основана в 2010 году. Маркетплейс, в основном, ориентирован на международных покупателей. Он пользуется особой популярностью в США, Бразилии, России, Франции и Испании. А среди самых часто заказываемых товаров входят беспроводные наушники и джинсы.

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Инвестиции в китайские компании – не лучшее решение

Японская корпорация SoftBank Group Corp., работающая в сфере телекоммуникаций, финансов, маркетинга, приняла два важных соглашения на рынке недвижимости в Китае. В частности, она инвестировала 2 миллиарда долларов в Beike, цифровую платформу для поиска недвижимости, и компанию Ziroom, предоставляющую услугу аренды квартир.

Однако эти договоренности могут быть неуспешными, поскольку темпы роста экономики КНР могут замедлиться из-за коронавируса, что, в свою очередь, негативно повлияет на деятельность местных компаний.



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Как продавцы наживаются на эпидемии

В условиях распространения коронавируса растет спрос на средства для дезинфекции, медицинские маски. Однако некоторые торговцы продают эту продукцию по необоснованно высоким ценам. В одном из случаев отмечалось, что цена медицинских масок выросла на 582% в период распространения коронавируса.

На прошлой неделе представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отметили, что внимательно следят за ритейлерами, которые предлагают товары, особенно актуальны в условиях распространения коронавируса, по завышенным ценам.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 4 марта 2020 в мире зарегистрировано 93 160 подтвержденных случаев заражения, из них 3198 – летальные. Выздоровели уже 50 690 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.