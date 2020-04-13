Как коронавирус ударил по экономике всего мира: исследование

Согласно обновленному исследованию Financial Times и аналитического центра Brookings, пандемия коронавируса стала для мира самым большим испытанием после Второй мировой войны.

Сейчас в мире наблюдается снижение активности на финансовых рынках, потеря доверия к правительству государств со стороны частного сектора, пишет PYMNTS.com со ссылкой на исследование. Причиной этого является пандемия коронавируса, что не только вызвала грандиозный давление на систему здравоохранения стран, но и отрицательно повлияла на их экономику.

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Однако хуже все еще впереди, говорится в исследовании. Во время финансового кризиса 2008-2009 годов Китай, Индия и некоторые другие экономики мира оставались относительно стабильными. Кризис 2020 года, вызванный коронавирусом, поглотит весь мир и будет равноправным для всех государств.

В частности, пандемия негативно повлияла на экспорт товаров, например, нефти. В результате спрос на сырье резко уменьшился, а цены – снизились.

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В Китае, который стал первым регионом, где вирус начал распространяться, значительный экономический спад был ощутимо еще в первом квартале 2020 года. Сейчас ситуация в стране постепенно восстанавливается. Правительство КНР было готово противостоять кризису, вызванному коронавирусом. Несмотря на это, эксперты утверждают, что не нужно заранее радоваться. Ведь повышение уровня безработицы, снижение спроса на товары и вторая волна заболевания могут привести к еще большему количеству проблем.

Как только коронавирус начал стремительно распространяться в США, правительство страны начало принимать меры для сдерживания негативного влияния пандемии на экономику страны. Сначала было приостановлено авиасообщение с Европой, впоследствии – и с другими регионами. Затем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял антикризисный пакет размером в 2 триллиона долларов.

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Однако в исследовании говорится, что этих средств не хватит, поскольку кризис в США усилится. Тогда особенно пострадают семьи с низким уровнем доходов и представители малого бизнеса, которые все еще вынуждены платить за аренду помещений.

В конце концов, основной общей слабостью мировых экономик является отсутствие единства. Поскольку пандемия коронавируса вспыхнула неожиданно, страны не имели конкретной стратегии, как противостоять ее последствиям. Смертельное заболевание заставило бизнес временно остановиться. В исследовании говорится, что странам следует наладить более тесное сотрудничество для восстановления экономики.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 13 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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