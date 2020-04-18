Как коронавирус влияет на экономику США: обзор последних событий и прогнозы экспертов

Пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на деловую активность во всем мире. Ряд неутешительных прогнозов, представленных на этой неделе, вызвали беспокойство на Уолл-стрит.

Однако эти предсказания является признаком того, насколько сильно COVID-19 повлиял именно на американскую экономику. Подробнее о последствиях пандемии для Соединенных Штатов – в обзоре 24 канала.

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Экономическая ситуация в США: главные события недели

Вследствие введения жестких карантинных мер в США ряд компаний прекратили свое существование или начали сокращать работников. Так, на прошлой неделе количество безработных в стране выросло на 5,2 миллиона человек.

Итак, общее число американцев, которые потеряли работу, за последний месяц достигло 22 миллионов. Это самый высокий уровень безработицы в США за последние 11 лет.

В понедельник, 13 апреля, Министерство торговли США сообщило, что сфера недвижимости в марте претерпела значительного материального ущерба. В частности, продажа жилых домов, квартир сократилась на 22,3% по сравнению с предыдущим месяцем. А по данным Национальной ассоциации строителей, показатель строительства новых жилых домов потерпел наибольшее падение в истории, опустившись до минимума с июня 2012 года.

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Данные, опубликованные Федеральной резервной системой США в среду, 15 апреля, показали, что американское производство снизилось на 6,3%. Уровень промышленного производства США уменьшился на 5,4%, что стало самым большим падением с 1946 года.

На фоне широкомасштабного временного закрытия ряда малых и средних компаний из-за коронавируса, объемы розничных продаж в Соединенных Штатах тоже рекордно снизились в марте. В частности, этот показатель опустился на 8,7%, сообщили в Министерстве торговли.

Показатель производственной деятельности Федерального резерва Филадельфии резко снизился в марте этого года, опустившись до самого низкого уровня с июля 1980 года.

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Снижение ВВП и падение уровня безработицы: что прогнозируют экономисты

Последние данные по уровню развития американской экономики "очень мрачные", утверждает основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли.

Нам известно, что апрель станет катастрофой для экономики, май, видимо, тоже будет катастрофой. Однако вопрос в том, сможет ли ситуация стабилизироваться, будучи в таком критическом состоянии, и как дальше будет работать бизнес,

– говорит Крисафулли.

Эксперты инвестиционной компании Bespoke Investment Group отметили, что данные за прошлый месяц – март – по развитию экономики США были хуже, чем они ожидали.

Мы ожидали, что ситуация в стране будет неутешительная. Однако эти данные оказались еще хуже,

– отметили в Bespoke Investment Group.

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Главный экономист MUFG Union Bank Крис Рупки четко заявил, что американская экономика "в руинах".

Ожидается, что экономический спад в США, вызванный пандемией коронавируса, достигнет своего пика в течение второго квартала этого года.

Так, большинство экономистов прогнозируют снижение ВВП более чем на 30%. Аналитики банка JPMorgan утверждают, что во втором квартале ВВП США упадет на 40%, а уровень безработицы в стране превысит 20%.

Пандемия коронавируса 2020 года: что известно по состоянию на 18 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2 284 018 подтвержденных случаев заражения, из них 156 140 – закончились смертью. Выздоровели уже 582 515 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 5106 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 133 – летальные, а 285 пациентов выздоровели.