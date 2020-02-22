Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla украинцам?

Украинцы могут выйти на фондовый рынок США или другой страны и заработать на росте акций мировых компаний.

Сколько можно заработать на акциях?

На инвестициях в акции можно как заработать, так и потерять. Это сложный рынок со своими правилами, направление которого иногда трудно предсказать постоянным его игрокам. Но если инвестировать разумно и с минимальными рисками, то есть в надежные компании, то шанс заработать – достаточно высокий.

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Но есть ограничения со стороны Украины. За один год физическое лицо может вывести из Украины 50 тисяч евро, а юридическое лицо – 200 тисяч. На эти деньги можно покупать ценные бумаги за рубежом.

За 2019 год акции Apple выросли на 86,2%, а только с начала текущего года акции Tesla выросли примерно на 117% (с 1 января по 19 февраля 2020).

Подготовка к покупке акций

Для того, чтобы купить акции иностранных компаний, нужно оформить электронный лимит на вывод денег и найти зарубежного брокера, на счет которого перевести деньги.

Оформление электронного лимита на вывод денег

Электронный лимит нужен для перевода денег из украинского банка в иностранный.

Кроме покупки ценных бумаг, благодаря электронному лимита можно купить иностранную страховку и открыть личный счет за границей.

Чтобы оформить электронный лимит на вывод денег, необходимо обратиться в банк и написать соответствующее заявление с указанным желанным лимитом. При этом необходимо подтвердить источники доходов.

Как подтвердить источники доходов?Обычно нужно предоставить соответствующие документы. Это могут быть налоговая декларация, электронная декларация или выписка из Государственной фискальной службы. Кроме этого, подтвердить источники можно предоставив информацию о заработной плате, дивидендов от инвестиций, доходов от независимой профессиональной деятельности, продажи недвижимости или наследства.

Банки ответственны перед законом за надлежащую финансовую проверку человека, который хочет оформить электронный лимит на вывод денег. Поэтому могут быть придирчивыми и просить о дополнительных подтверждения доходов.

Поиск зарубежного брокера и перевод денег

Выбор брокеров в США и других странах довольно широк. Главное, что нужно помнить о брокеров в Америке – это то, что они должны принадлежать к организации, которая полностью регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам США. К слову, там предусмотрено возмещение в размере 100 тисяч долларов в случае банкротства брокера.

Открыть брокерский счет можно с суммой не менее 10 тисяч долларов. Эти деньги нужно перевести брокеру с личного счета в иностранном банке. После этого нужно заключить договор на услуги по хранению ценных бумаг.

Теперь брокер должен получить от вас поручение и готов покупать и продавать ценные бумаги на фондовом рынке США или другой страны, которую вы выбрали.

Покупка акций

Теперь с помощью брокера можно покупать ценные бумаги американских компаний. Ведущие инвесторы советуют инвестировать в надежные компании, такие как Apple, Amazon, Microsoft, Google и Facebook.

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Также советуют диверсифицировать инвестиционный корзину. Нужно покупать акции различных компаний. К примеру одновременно вкладывать в производителя электромобилей Tesla и бензиновых General Motors. Таким образом падение акций одной компании не принесет значительных финансовых потерь.

Покупка акции одной компании не инвестиционная стратегия, а ставка,

– сказала американская инвесторка Нила Хаммел в комментарии CNBC.

При этом брокер берет комиссию. Чем выше объем инвестиций, тем комиссия меньше. При минимальной сумме 10 тисяч долларов, комиссия составит 10-20 долларов за сделку покупки или продажи. Отдельно нужно платить за обслуживание счета – 10 долларов.

Как получить прибыль на украинском счета?

Если ваш опыт с покупкой и продажей ценных бумаг – успешный, то можно вывести все или часть прибыли в Украину. Эти деньги нужно перевести на счет украинского банка. При этом брокерская компания берет комиссию. В зависимости от суммы, это может быть от 10 долларов. Однако, есть брокерские компании, которые предлагают один бесплатный перевод в месяц.

Дальше все зависит от украинского банка, в который вы переводите деньги: есть ли у него комиссия на такие переводы.

Нужно ли платить налог с прибыли?

Да, прибыль с вашей инвестиционной деятельности придется указать в годовой налоговой декларации, пишет издание Новое время. Таким образом из прибыли придется заплатить 18% налога на прибыль и 1,5% военного сбора.

Сколько бы вы заработали, если бы в январе 2019 купили акции Apple?Разберем гипотетическую ситуацию. В январе 2019 вы купили акции Apple на 10 тисяч долларов. Через год они дали прибыль 86,2%. То есть у вас на счету оказалось 18,620 долларов, из которых 8,620 – это прибыль. Из них вы заплатить 10 долларов единовременной комиссии за обслуживание и по 10 долларов комиссии за сделку купли и продажи. После перевода в Украине вы заплатите налоги и получите около 6,900 долларов.

Если вы не готовы самостоятельно разбираться в инвестициях в ценные бумаги, то можно обратиться в инвестиционные компании в Украине за консультацией. Правда, их услуги составляют около 1,200 долларов, как узнал журналист издания Новое время.