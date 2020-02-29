Как купить акции украинских компаний

Все говорят о Google, Apple и Tesla. Но заработать на росте акций можно и в Украине без лишних трудностей. Рассказываем как это сделать.

Если говорить о покупке акций, то часто возникает ассоциация с крупными американскими компаниями. Однако и в Украине существует рынок акций, на котором каждый украинец может инвестировать в те или иные акции и в случае успеха получить с этого прибыль. Для этого необходимо соблюдать следующие шаги.

Интересно: Пять советов как управлять своими финансами

Найдите брокера лицензии

Вполне самостоятельно выйти на рынок акции не удастся. Здесь так же, как и на иностранном рынке, нужно обратиться к брокеру с государственной лицензией на торговлю ценными бумагами.

Когда нашли брокера или инвестиционную компанию, убедитесь, что он имеет все необходимые разрешения, зайдите на веб-сайт, где брокер выставляет отчеты о своей деятельности и проверьте имеет ли он денежный уставный фонд в размере минимум 1 миллиона гривен. Обязательно зайдите на сайт Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и проверьте есть ли в списке ваш выбранный брокер или инвестиционная компания. Такой список найдете в разделе "Реестры", а дальше выберите "Торговцы".

Как выбрать брокера?Посмотрите сколько времени инвестиционная компания/брокер существует на рынке. Компания не должна быть посредником, сравните размер услуг и минимальный размер инвестиций. Также учитывайте программное обеспечение с которым компания работает.

Откройте счет

Выбрав себе надежного брокера, вам нужно подготовить документы, чтобы открыть торговый счет для покупки ценных бумаг. Вам нужно подписать заявление на брокерское обслуживание, а также подать заявление на открытие счета. Когда ваше заявление рассмотрят, то необходимо подписать договор на открытие счета для ценных бумаг.

Если вы хотите вести пассивную инвестиционную деятельность, то есть создать инвестиционный портфель, то этого достаточно. Если же вы хотите вести активную деятельность, то есть все время торговать на рынке самостоятельно, и быть не так инвестором, как трейдером, то получите у брокера логин и пароль для входа в торговую систему. Последнее также требует электронной подписи и установки торгового терминала на своем компьютере.

Выбирайте акции и покупайте

Если вы зашли на рынок, как пассивный игрок, то сформируйте свой инвестиционный портфель. Не покупайте акции одной компании, диверсифицируйте. В вашем пакете должны быть акции различных компаний, чтобы вы не зависели от успеха или неудачи одной из них. Вы можете покупать государственные облигации. К примеру половину своих денег со счета вы можете вложить в различные акции украинских компаний, а половину в ОВГЗ. Так вы еще больше обезопасите себя от рисков, ведь прибыль от гособлигаций гарантированный государством.

К теме: Государственные облигации: как заработать деньги, не выходя из дома

Акции каких компаний можно покупать?На выбранной вами бирже вы можете найти все украинские компании, торгующие акциями. В мире популярны индекс Доу-Джонса или S&P 500. В Украине тоже есть такой индекс – индекс UX. Он формируется на основе крупнейших компаний, торгующих акциями – Райффайзен банк Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич, Укрнафта, Укрсоцбанк и других.

Какие бирже?

В Украине есть несколько бирж для торговли ценными бумагами. Крупнейшие из них:

Украинская фондовая биржа УФБ – это первая украинская биржа, но торги проводятся нерегулярно.

Фондовая биржа Перспектива – крупнейшая украинская фондовая биржа

Фондовая биржа ПФТС – одна из крупнейших бирж, где ведут торги акциями

ПАО Украинская биржа – лидер на рынке торговли ценными бумагами, но имеет русские корни. В 2018 биржу прикрыли из-за использования российского программного обеспечения, но биржа возобновила торги, перейдя на украинский продукт.

Акции украинских компаний считают недооцененными. Если сравнить их с акциями аналогичных иностранных компаний, то разница в цене в разы отличается.

Стоимость услуг брокера

0,14 -0.2% от суммы или фиксированная цена 200-800 грн – комиссия за выполнение торгового соглашения на приобретение или продажу акций;

100-200 грн за открытие счета;

50-400 грн ежемесячно за обслуживание счета;

20-50 грн – комиссия за вывод средств со счета брокера.

Полезно: Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla украинцам?

Такую среднюю стоимость на рынке брокеров сообщает financer.com.

Если вы получили прибыль по акциям, то придется ее задекларировать в годовой налоговой декларации и уплатить 18% налога и 1,5% военного сбора. То же самое нужно сделать и с прибылью от торговли акциями иностранных компаний.