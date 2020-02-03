Как откладывают деньги на пенсию миллениалы, поколение X и бэби-бумеры

Младшие поколения американцев имеют негативную репутацию, когда дело касается управления финансами. Однако оказывается, они начинают откладывать деньги на пенсию раньше, чем это делают старшие поколения.

Согласно исследованию Bank of America (BofA), в США миллениалы – люди в возрасте от 24 до 41 года – начинают накапливать сбережения на пенсию в 24 года. Так, представители поколения X (люди, родившиеся между 1963-1975 годами) начинают откладывать с 30 лет, а бэби-бумеры (рожденные в период 1946-1963 годов) – с 33 лет.

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В исследовании банка США говорится, что миллениалы собирают деньги на пенсию, несмотря на то, что они часто сталкиваются с долгами. В частности, трое из четырех представителей этого поколения экономят средства, имея невыплаченные кредиты.

Также миллениалы совершенствуют свои финансовые привычки. На протяжении последнего года почти 40% респондентов повысили собственный кредитный рейтинг на 40%, 29% – гарантируют, что тоже увеличат его, а 24% – сэкономили больше средств на пенсию.

Старшие миллениалы [в возрасте 31-41 год – ред.], которые работали некоторое время и осуществляли свой вклад в 401(k) [накопительный пенсионный счет в США – ред.], вероятно, увидели, что их чистый капитал растет. Однако те из них, кто еще никогда не работал, еще не могут понять все преимущества системы 401(k) или оценить уровень повышения цен на жилье,

– говорит Эндрю Плеплер, глобальный руководитель отдела экологических, социальных вопросов и стратегического управления BofA.

Согласно исследованию BofA, три четверти опрошенных миллениалов, которые уже имеют определенные сбережения, дополнительно откладывают деньги на пенсию; больше половины респондентов – создают резервный фонд; а треть из них – собирают средства на приобретение собственного жилья.

При этом именно покупка дома является важнейшей целью для представителей поколения Z (родившиеся между второй половиной девяностых и второй половиной двухтысячных годов) и миллениалов. Так, 41% респондентов, представляющих поколение Z, а также 41% младших миллениалов (24-30 лет) экономят деньги, чтобы иметь возможность приобрести жилье.

Несмотря на такие амбициозные планы, три четверти респондентов среди миллениалов имеют долги.

В частности, без учета кредита на жилье, каждый шестой участник опроса имеет долг более 50 тыс. долларов;

Среди других долговых обязательств:

автокредитование (40% опрошенных);

долги по кредитным картам (37% опрошенных);

невыплаченная ипотека (36% опрошенных);

студенческие кредиты (25% опрошенных);

персональные кредиты (12% опрошенных);

долги, касающиеся медицинского страхования (11% опрошенных).

Исследование BofA продемонстрировало, что 75% опрошенных представителей поколения миллениалов не уверены в своем текущем финансовом положении, а 73% – не лелеют оптимизма в отношении своего материально обеспеченного будущего.

По данным опроса, у миллениалов вызывают стресс следующие факторы, связанные с финансами:

недостаточный объем сэкономленных средств – об этом беспокоятся 44% респондентов;

сбережение средств на пенсию – 38%;

невысокая заработная плата – 32%;

уровень жизни не соответствует заработку – 26%;

наличие долгов по кредитным картам – 25%;

сбережения на оплату обучения детей – 20%;

недостаточно средств для покупки собственного жилья – 20%.

Денежные сбережения зависят и от семейного положения лица. Например, миллениалы без пары, скорее всего, будут откладывать средства на первый взнос для покупки дома (82%) и организацию свадьбы (12%). А около 70% респондентов среди представителей этого поколения заявили, что готовы экономить на питании.

Эксперты отмечают, что с каждым годом финансовые привычки миллениалов улучшаются.

В опросе BofA приняли участие 1903 лица в возрасте от 18 до 73 лет, которые проживают на территории США. Исследование было проведено в течение 12-22 сентября 2019 года