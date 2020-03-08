Как покупать дешевые акции и богатеть: пример американского миллиардера

Чикагский бизнесмен-миллиардер Сэм Зелл, который обогатился на проблемных активах, признался, что использует в свою пользу нестабильности на фондовом рынке.

Об этом богач заявил в эфире телепрограммы "Squawk Box" на CNBC.

Мы покупали акции, которые торговались по очень низким ценам. Но немного,

– отметил миллиардер, говоря о покупке ценных бумаг при падении фондовых рынков из-за коронавируса.

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Зелл рассказал, что инвестировал в акции тех компании, в которых он уже имел значительную долю собственности. Из числа этих предприятий были даже фирмы энергетического сектора, который считается наименее прибыльным в рейтинге S&P.

Стоит отметить, что компании энергетической индустрии находятся под влиянием медвежьей тенденции, то есть цены их акций снизились. Сейчас стоимость ценных бумаг предприятий этой индустрии упала на 30%, что стало рекордным снижением за последний год.



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Зелл не назвал компании, акции которых покупал, однако заявил, что тратит много средств именно на энергетический сектор.

Мы считаем, что энергетическая индустрия (акции компаний энергетической индустрии – ред.) действительно дешевая. Раньше мы не обращали внимания на этот сектор,

– утверждает Зелл.

По словам миллиардера, многие инвесторы соглашаются с тем, что цена акций энергетических компаний невелика. Однако они почему-то не используют эту привилегию в свою пользу.

Я начал скупать акции компаний сектора (энергетического – ред.) Около шести-семи месяцев назад,

– уточнил Зелл.

В нынешних условиях, стоит сосредоточиться на покупке ценных бумаг энергетических предприятий, а также инвестициях в земельные участки.

Сэм Зелл – что известно о миллиардере? Зелл начал свою деятельность в качестве инвестора в 1968 году. Он начал вкладывать деньги в недвижимость, а затем сосредоточился еще и на компаниях сферы логистики, транспорта, здравоохранения, энергетики.



Зелл является основателем и председателем Equity Residential, Equity Lifestyle и Equity Commonwealth, трех инвестиционных компаний. Forbes оценивает состояние инвестора в 5,6 миллиарда долларов.