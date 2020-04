Как предотвратить новый обвал цен на нефть: аналитики проанализировали ситуацию на рынке

В частности, в среду, 22 апреля, Трамп опубликовал сообщение, в котором приказал Военно-морским силам США "сбивать любые иранские суда", если они будут преследовать американские корабли в море. Об этом сообщает Markets Insider.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.