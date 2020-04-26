Как предотвратить новый обвал цен на нефть: аналитики проанализировали ситуацию на рынке

Цены на американскую нефть возобновили свой рост на этой неделе после масштабного обвала. На увеличение стоимости сырья повлияли и сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter.

В частности, в среду, 22 апреля, Трамп опубликовал сообщение, в котором приказал Военно-морским силам США "сбивать любые иранские суда", если они будут преследовать американские корабли в море. Об этом сообщает Markets Insider.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

Напомним, цена на нефть WTI достигли отрицательного значения в понедельник, 20 апреля. Майские фьючерсы американской сырья торговались по минус 37,6 доллара за баррель. В то же время на этой неделе снизилась цена на нефть марки Brent, опустившись до 20-летнего минимума.

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Падение спроса на нефть в результате вспышки коронавируса, отсутствие мест для хранения продукта в Кушинге (штат Оклахома, США), – эти факторы привели к историческому падению цен на WTI.

К концу недели стоимость нефти выросла. Однако аналитики считают, что рынок все еще склонен к нестабильности в будущем. Что может повлиять на цены нефти и сделать их не такими волатильными – читайте далее в прогнозах и комментариях экспертов рынка.

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Уилл Ринд, основатель и исполнительный директор инвестиционной компании GraniteShares:

ОПЕК надо осознать масштабы ситуации, которую они активно обостряли в надежде сократить объемы нефтедобычи.

США должны рассмотреть вопрос импорта нефти и переформатирование рынка для совершенствования отечественного процесса добычи сырья. Потому что нет оснований надеяться на страны Ближнего Востока в вопросе снижения добычи.

Фрэнк Ли, руководитель подразделения инвестиций в Miracle Mile Advisors:

На фьючерсном рынке цены на нефть есть так называемые "динамические выключатели", с помощью которых можно остановить торговлю на определенное время. Сейчас эта остановка длится две минуты, после чего процесс трейдинга восстанавливается.

Возможно, более длительная остановка могла бы предотвратить такие экстремальные колебания цен на нефть. Однако это также сдержит любую торговлю и урегулирования позиций, состоится, как только торги откроются.

Моя позиция такова – ограничить количество спекулянтов на нефтяных фьючерсных контрактах, чтобы предотвратить историческому падению цен на сырье.

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Грег Тейлор, главный директор по инвестициям в Purpose Investments:

Самый большой вопрос возникает именно с точки зрения регуляции и касается того, как работает ETF (биржевые инвестиционные фонды). Ранее ETF были слишком большими для рынка. Угроза оперативности доставки нефти привела к значительному изменению срока действия контракта.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США должна проинспектировать, как сформулированы условия этих договоров, поскольку инвесторы подвергаются определенным рискам.

Патрик Хели, основатель и президент Caliber Financial Partners:

Снятие ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса, – действительно единственное решение для стабилизации цен на нефть. Власти должны позволить людям снова работать, восстановить коммерцию. Ведь это активизирует экономику и создаст спрос, необходимый для восстановления роста цен на нефть.

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Джеймс Энджел, доцент Университета Джорджтауна:

Ежедневный лимит цен. Фьючерсные рынки часто ограничивают ежедневные колебания цены. Пожалуй, этот принцип не применяли в понедельник, 20 апреля, когда WTI торговалась по отрицательной цене. Ведь ценовые лимиты обычно снимают непосредственно перед окончанием срока действия контракта. Таким образом удается гарантировать, что стоимость фьючерса действительно совпадает с спотовой ценой при доставке.

Расширение процедуры доставки. Биржа может разрешить доставку в другие места, кроме Кушинга, или в разное время и дату. Это обеспечило бы определенную гибкость процесса доставки товара, уменьшило бы давление на резервуары в Кушинге и цену.



Что нужно знать о падении цен на нефть на этой неделе / Инфографика 24 канала