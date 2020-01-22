Как "продать" стартап с первого раза: 5 полезных советов от руководителя фонда ICU

Роман Никитов – руководитель фонда ICU Ventures, который инвестирует в стартапы преимущественно украинского происхождения, рассказал, какие пять факторов помогут привлечь внимание инвестора к идее.

Да, эти советы помогут вам выделиться среди сотен конкурентов. Мы перевели статью издания MC.Today.

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Команда

По словам Романа, команда на первом месте, ведь она почти всегда важнее чем продукт.

"Мы больше инвестируем в людей, чем в бизнес или продукт. Особое внимание мы обращаем на три роли", – сказал он.

Визионер – носитель идеи и ценностей компании.

– носитель идеи и ценностей компании. Исполнитель – архитектор технической стороны продукта, который заставит идею визионера работать.

– архитектор технической стороны продукта, который заставит идею визионера работать. Менеджер – он часто в тени и за историей успеха, но это ключевое лицо. Он – мостик между визионером и исполнителем. Его задача – дисциплина внутри стартапа, организация работы "звездной команды".

Поэтому Роман Никитов отмечает, что если хотите инвестиций, то следует правильно распределить эти роли и продемонстрировать, что люди – на своих местах.

Продукт

Он также уверяет, что главным в презентации инвесторам должен быть ваш продукт, который решает реальную проблему, а не является "вещью в себе", под которую когда-то надо будет подогнать какой-то абстрактный запрос неизвестного клиента.

Решайте "боль" пользователя здесь и сейчас, а не заставляйте инвестора думать, как и где это можно будет применить. Сейчас захватить внимание клиентов очень сложно. Нужно, чтобы ваш продукт был интуитивно понятен и вызвал положительные эмоции,

– сказал Роман.

По его словам, если ваш сервис или гаджет сложный или скучный в пользовании – то вы, скорее всего, проиграли.



Вы должны уметь продать свою идею / Фото Unsplash

"И не забывайте о фундаментальной вещи – защите вашего продукта. Вашу технологию должно быть трудно скопировать, возможно защитить и очень сложно догнать", – добавил руководитель фонда ICU Ventures.

Рынок

Каждый стартап, как и любой бизнес, всегда находится между двух огней: с одной стороны, поставщики, которые хотят, чтобы вы платили высокую цену, с другой – клиенты, которые хотят платить меньше.

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Здесь Роман Никитов советует учиться защищать свою маржинальность: делать продукт конкурентоспособным и востребованным пользователю, диверсифицировать сеть поставщиков и так далее.

"Как бы вы не были уверены в своем рынке, будьте готовы к сюрпризам. Ибо в один день ваш рынок – ваш друг, в другой – он готов вонзить вам нож в спину. Покажите инвестору, что вы всегда настороже и готовы гибко реагировать. Здесь команда будет играть ключевую роль", – ответил он.

Бизнес

Ваш стартап – это, прежде всего, бизнес. Впрочем инвестору нужны не просто мечтатели, он ищет талантливых мечтателей, которые создают реальный бизнес.

Поэтому, по словам руководителя фонда ICU Ventures, стоит уделять внимание продажам. Без них ваша технология ничего не стоит. Если чувствуете, что продажи не ваша стихия, не "забивайте" на них – наймите профессионала.



Роман Никитов – руководитель фонда ICU Ventures / Фото: Минфин

Помните, что получение прибыли – это не одноразовый праздник или красный день календаря. Это ваша ежедневная рутина. Продемонстрируйте, что вы создали механизм, который постоянно генерирует доход. Это залог успеха.

Выход

"Когда заходите в комнату, сразу смотрите, где выход. Создавая стартап, сразу прогнозируйте его будущее. Инвесторы редко вкладывают деньги в "интересные идеи ради интереса". Они хотят знать о стратегии выхода из инвестиции как можно раньше", – считает Роман Никитов.

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Он уверяет, что "выходить" нужно вовремя и правильно. Узнайте, что для этого нужно вашему бизнесу: масштаб или доходность? На этапе стартапа вы должны выбирать что-то одно, фокусироваться на нем и двигаться к выходу.

"Пять вещей, которые я перечислил, образуют цикл успешного стартапа. Кому-то удается пройти его с первого раза, у других цикл повторяется, иногда не раз. Чем меньше у вас белых пятен на этой схеме, тем выше шансы получить инвестиции", – подытожил руководитель фонда ICU Ventures.