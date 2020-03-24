Как в США будут помогать населению и бизнесу в условиях пандемии: ФРС анонсировала ряд программ
В понедельник, 23 марта, Федеральная резервная система (ФРС) США начала масштабную программу помощи гражданам и бизнесу, пострадавших от коронавируса.
Для реализации проекту Федрезерв выделил 300 миллиарда долларов финансовой помощи, сообщает PYMNTS.com.
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ФРС обязана использовать весь этот комплекс инструментов для поддержки американских семей, бизнеса и экономики США в целом в это сложное время. Пандемия коронавируса стала причиной возникновения серьезных проблем в Соединенных Штатах и во всем мире в целом. Пока непонятно, как вирус будет развиваться дальше, однако наша экономика уже столкнулась со сложностями. Необходимо приложить значительные усилия в государственном и частном секторах, чтобы уменьшить потерю населением рабочих мест и доходов,
– говорится в сообщении регулятора.
Как Федрезерв будет помогать гражданам и бизнесу в условиях коронавируса – читайте дальше.
Неограниченное ослабление
Ранее ФРС объявила о намерениях приобрести облигации на сумму 700 млрд долларов для ввода капитала в экономику страны. Такие действия регулятор должен был выполнить в рамках программы под названием "количественное ослабление".
Однако в понедельник, 23 марта, центральный банк США несколько изменил свои планы, решив привлекать неограниченные размеры денежных сумм, необходимых для ослабления влияния коронавируса на экономику страны.
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Займы для потребителей и бизнеса
В ФРС заявили, что выделят 300 млрд долларов на создание новых программ кредитования населения и бизнеса. Кроме того, регулятор планирует разработать специальный проект по предоставлению экстренных займов, обеспеченных ценными бумагами (Term Asset-Backed Securities Loan Facility).
Это позволит создать более кредитных программ для населения и предприятий, позволив выпускать ценные бумаги, обеспеченные активами, которые поддерживаются студенческим займам, автокредитам, кредитными средствами на платежных картах и займам, гарантированным Американской администрацией представителей малого бизнеса (U.S. Small Business Administration – SBA).
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Помощь для малых и средних предприятий, а также крупному бизнесу
В Федрезерве заявляли, что "вскоре создадут специальную программу кредитования для поддержки малого и среднего бизнеса", чтобы дополнить усилия SBA.
Также ФРС планирует разработать два способа кредитования для поддержки компаний с большим количеством работников.