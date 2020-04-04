Как власти Японии будут помогать населению в условиях коронавируса: основные шаги

Власти Японии выделят 2768 долларов на семью в пределах антикризисного пакета финансирования для сдерживания экономического спада в стране.

Премьер-министр Японии Абэ Синцо одобрил закон о помощи местным гражданам, сообщает PYMNTS.com. Общая сумма финансовой помощи на одну семью составляет 300 000 иен или 2768 долларов. Средства будут предоставлять уже с понедельника, 6 апреля.

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Как стало известно, Либерально-демократическая партия заявила о выделении 554 миллиардов долларов помощи, направленной на поддержку населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.

Таким образом, Япония взяла пример со США.

Напомним, президент США Дональд Трамп неделю назад подписал закон о финансовой поддержке американской экономики. Размер материальной помощи составляет 2 триллиона долларов.



Согласно закону, власти Соединенных Штатов выделят 1200 долларов гражданам, чьи доходы не превышают 75 000 долларов в год.



Кроме того, будет создана программа поддержки малого бизнеса. Для этого предусмотрено выделить 367 млрд долларов.



Еще 500 млрд долларов будут направлены на финансирование различных сфер экономики, а также для помощи меньшим городам и штатам в целом.

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По словам лидера Либерально-демократической партии Фумио Кишиды, правительство установит критерии, согласно которым будет выбирать семьи, которые первые получат финансирование. Прежде всего, деньги будут выделять гражданам, которые больше всего пострадали от коронавируса.

Акира Амари, руководитель партии по вопросам налоговой политики, сказал, что власти Японии не будет снижать отдельных категорий налогов даже в условиях пандемии. В частности, речь идет о налоге на продажу. По мнению Амари, этот показатель не нужно снижать. Кроме того, политик считает, что налоги, наоборот, стоит повысить, чтобы финансировать экономику.

Мы имеем разные инструменты для стимулирования экономики, и я не думаю, что целесообразно врезать фундамент социальной стабильности. Повысить или уменьшить ставку налога на продажу очень сложно,

– сказал Амари ссылаясь на то, что доход от налога на продажу играет ключевую роль в финансировании социальных услуг.



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