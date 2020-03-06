Как выборы в США повлияют на цены акций: результаты опроса инвесторов

Вспышка коронавируса, которая привела к замедлению темпов роста экономики, и политическая неопределенность в США остаются потенциальными катализаторами нового обвала на фондовых рынках.

Об этом стало известно в ходе исследования аналитиков финансового холдинга Morgan Stanley, пишет Markets Insider.

В частности, эксперты американской финкомпании провели опрос, в котором приняли участие 645 инвесторов.

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Что удалось выяснить:

78% респондентов ожидают, что цены на акции снизятся еще больше в течение первых трех месяцев правления нового президента, если им станет представитель Демократической партии.

ожидают, что цены на акции снизятся еще больше в течение первых трех месяцев правления нового президента, если им станет представитель Демократической партии. Лишь 10% опрошенных инвесторов утверждают, что стоимость ценных бумаг никак особо не изменится после победы демократа.

инвесторов утверждают, что стоимость ценных бумаг никак особо не изменится после победы демократа. 12% респондентов считают, что рынок ожидает резкое повышение.

считают, что рынок ожидает резкое повышение. С другой стороны, по мнению 16% инвесторов , акции снизятся в цене в течение первых трех месяцев в случае, если нынешнего президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок.

, акции снизятся в цене в течение первых трех месяцев в случае, если нынешнего президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок. 35% опрошенных считают, что стоимость акций не изменится, а 49% утверждают, что ценные бумаги, наоборот, вырастут в цене, если Трампа выиграет выборы в ноябре.

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С приближением ноября мы ожидаем, что налогово-регуляторная политика изменится. Особенно этого нужно ждать после объявления результатов выборов в США. Мы считаем, что неопределенность, связанная с выборами, станет ограничительным фактором для инвестиций в американский бизнес,

– сказал Майкл Уилсон, стратег в Morgan Stanley.

Президентские выборы в США 2020 – что известно? В США будут избирать нового президента 3 ноября 2020. Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. За то, чье имя вскоре придется изучить всему миру, соревнуются социалист Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и миллиардер Майкл Блумберг.