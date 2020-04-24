Как заработать миллиард долларов на акция: реальная история профессора Гарварда

Состояние Тимоти Спрингера, профессора медицинского факультета Гарвардского университета, выросло до 1 млрд долларов. Это произошло после того, как акции биотехнологической компании Moderna, в которые он еще раньше инвестировал деньги, рекордно выросли в цене в 2020 году.

Об истории успешного заработка на акциях биотехкомпании пишет Business Insider со ссылкой на информацию Bloomberg.

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Американская фармацевтическая компания Moderna Therapeutics – одна из немногих компаний, которая начала тестировать вакцину против коронавируса на людях.

Спрингер вложил в фирму 5 млн долларов до того, как она стала публичной (ее ценные бумаги начали торговаться на биржах) в 2018 году. В условиях коронавируса акции ряда биотехнологических компаний выросли в цене. В результате стоимость пакета акций Moderna, которым владеет Спрингер, увеличилось на 17 000% – более 800 млн долларов.



Тим Спрингер, профессор Гарвардского университета / Harvard University

Небольшая группа ученых, руководителей компаний и инвесторов смогла получить выгоду от сектора биотехнологий в 2020 году, как только ВОЗ признала коронавирус пандемией. Кроме акций Moderna, популярными для инвестиций стали ценные бумаги других американских биотехнологических предприятий, из числа которых Novavax и Gilead.

По состоянию на четверг, 23 апреля, акции Moderna торговались на уровне 50,39 доллара за одну штуку. Таким образом, стоимость ценных бумаг компании возросла на 162% по сравнению с прошлым годом.

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Недавно Министерство здравоохранения и социальных служб США согласилось заплатить компании Moderna более 400 млн долларов за разработку вакцины mRNA-1273 против коронавируса.

Интересно, что Спрингер не первый раз зарабатывает такие большие деньги. В 1999 году профессор заработал около 100 млн долларов, когда его первый бизнес приобрела биофармацевтическая компания Millennium Pharmaceuticals.

По словам Степана Джуса, инвестиционного аналитика компании "Фридом Финанс Украина", Moderna является довольно перспективной фирмой для долгосрочных инвестиций в ее акции в 2020-2021 годах. Эксперт отметил, что инвестиции в биотех в 2020 году могут стать выгодным вложением в будущем.



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