Как заработать на акциях при падении фондовых рынков

Мировые фондовые рынки в течение последней недели резко обрушивались на фоне новостей о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику.

Именно тогда, когда биржи лихорадило так называемые "короткие продавцы" (short-sellers) увеличили свои доходы за счет покупки ценных бумаг. Об этом сообщает Markets Insider с ссылкой на данные финансово-аналитической компании S3 Partners.

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С 24 февраля по 3 марта торговцы за короткий срок получили 51,3 млрд долларов прибыли. Также в течение недели было дополнительно привлечено 15 млрд долларов путем короткой продажи. Однако в тот период индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал на 10%.

Одной из самых short-позиций на прошлой неделе были акции Tesla. В частности, на таких активах трейдерам удалось заработать 1,10 млрд долларов прибыли. Они получили такие доходы несмотря на падение акций в цене на 17% на прошлой неделе.

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Лидером по размеру прибыли, полученной в результате короткого периода продажи, стал производитель природного газа, компания Tellurian. В частности, предприятие увеличило свои доходы на 111,4% всего за неделю.

По словам аналитиков S3 Partners, если рынок будет расти, может возникнуть кратковременная активность трейдеров. Ведь они захотят реализовать недавно приобретенные активы.

Короткие продажи акций – что это такое? Это продажа активов (акций, валюты и т.д.), которых у продавца нет на момент сделки. Такая продажа осуществляют с намерением приобрести финансовый инструмент по более низкой цене. В частности, "короткие" продавцы пытаются получить прибыль от ожидаемого снижения цены на такой инструмент.



Обычно, продавец занимает или арендует ценные бумаги, которые он собирается продать, а позже покупает идентичны ценные бумаги, чтобы вернуть их заимодавцу. Если цена на такие ценные бумаги падает, продавец получает прибыль за счет продажи "заимствованных" ценных бумаг по цене выше, чем сложится на рынке в момент их покупки.