Goldman Sachs определил на что нужно обращать внимание в прогнозировании цен на акции во время кризиса.

Во время нестабильности на финансовых рынках из-за пандемии коронавируса и кризис, Goldman Sachs сделал заявление, как определить, какие акции пойдут вверх, а какие вниз, сообщает CNBC.

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Как определить движение акций на рынке

Этим определяющим фактором является запас ликвидности. Компания с Уолл-стрит определила, что ликвидность рынка – когда акциями легко торговать без изменения цены акций – играет важную роль в непредсказуемая рынках акций 2020 года. И уровень ликвидности одной акции может сигнализировать о краткосрочных показатели.

Как определить ликвидность

Goldman Sachs определяет ликвидность как процент рыночной капитализации или акции, которой можно торговать в течение дня, при этом лишь ожидая 10 пунктов воздействия на акцию. Фирма считает, что, когда рынок идет вверх, то инвесторы сначала покупают эти акции, поскольку их проще приобрести через их ликвидность.

"Мы считаем, что объемы запасов увеличиваются без пропорционального увеличения волатильности (двухдневный фактор в нашей модели ликвидности), это подходит для эффективности в течение следующих двух недель", – сказал аналитик Goldman Sachs Вишал Вивек в записке к клиентам. "Наш анализ показывает запасы, где ликвидность является самым высоким дециле по отношению ко всем запасов S&P 500, которые превзошли результаты в последующие периоды 1-дня, 1-недельного и 2-недельного периодов этого года".

Goldman Sachs составил список акций для клиентов, которые имеют ликвидность в верхнем дециле по сравнению с другими в S&P 500, и считает, что они вырастут в начале второго полугодия.

"Мы видим потенциал, что эти акции вырастут в течение следующих двух недель", – сказал Вивек. "Хотя основы в конечном счете будут играть значительную роль в изменении доходов акций, мы наблюдаем улучшенную ликвидность, обеспечивая снижение поддержки в периоды чрезвычайной волатильности"

В Goldman Sachs добавляют, что поскольку пандемия коронавируса еще будет длительной, некоторое время можно опираться на этот показатель.

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Какие акции перспективные

Среди наиболее перспективных ценных бумаг были названы акции: