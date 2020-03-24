Капитализация Apple упала ниже 1 трлн долларов: как это повлияло на акции техгиганта

Неделя началась для компании Apple неудачно, ведь в понедельник, 23 марта, ее капитализация составляла менее чем 1 трлн долларов. Теперь единственной американской компанией, стоимость которой превышает вышеназванную отметку является Microsoft.

В результате снижения капитализации Apple, ее акции снизились в цене, сообщает Интерфакс-Украина. В частности, стоимость ценных бумаг техгиганта опустилась на 2,1% и составляет 224,37 доллара.

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В понедельник, 23 марта, фондовый рынок США снова обвалился. Этому способствовало и то, что американское правительство не утвердило пакета мер, направленных на поддержку экономики в условиях распространения пандемии коронавируса.

Рыночная капитализация Apple составляла более 1 трлн долларов с октября 2019 года. В феврале этого года стоимость компании достигла рекордных 1,4 трлн долларов. Таким образом, с момента своей максимальной отметки (февраля 2020 года) капитализация купертиновского техгиганта упала на 31%.

Интересно, что индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 за аналогичный период снизился на 34%.



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Напомним Apple одной из первых сообщила о негативном влиянии коронавируса на свою деятельность. В частности, в компании еще в феврале заявили, что не смогут выполнить план доходов на первый квартал 2020 года.

Другими американскими техгигантамы, чья рыночная капитализация поднималась выше 1 трлн долларов, кроме Apple и Microsoft, были – Alphabet (материнская компания Google) и Amazon.

Так, по результатам торгов в понедельник, стоимость Microsoft составила 1,03 трлн долларов, Amazon – 947 млрд долларов, Alphabet – 725 млрд долларов.

Еще одной компанией, рыночная капитализация которой превышает 1 трлн долларов является Saudi Aramco – самое большое по добыче и запасам нефти предприятие мира. Стоимость этой фирмы теперь составляет 1,5 трлн долларов. Ранее ее капитализация достигала 2 трлн долларов.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 24 марта 2020 в мире зарегистрировано 382 644 подтвержденных случаев заражения, из них 16 587 – закончились смертью. Выздоровели уже 101 898 человек.



В Украине подтверждено 84 случаев заболевания COVID-19, вызванные новым коронавирусом, из них 3 – летальные, а один пациент уже выздоровел.