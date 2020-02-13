Количество богачей в мире выросло на 10% всего за год: исследование

Число "очень богатых людей" (very-high-net-worth, VHNW) мира с каждым годом растет. В 2019-м оно увеличилось на рекордные 10%, достигнув 2,7 млн человек.

Уровень материального обеспечения людей, годовой доход которых составляет от 5 до 30 млн долларов, в прошлом году также вырос на 10%, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Wealth-X. Общий объем их состояния по 2019 составляет 26,6 трлн долларов.

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В 2018 году количество самых богатых людей мира выросла только на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Глобальный рост благосостояния человечества вызван изменением курса мировых центральных банков в сторону денежно-кредитного стимулирования. Это и стало движущей силой для повышения активности инвесторов и фондовых рынков.

Где живут богатые люди: статистика за 2019 год по континентам

Северная Америка – 1,05 млн человек с общим размером состояния в 10,3 млрд долларов.

Азия – 723,79 тыс человек.

Европа – 678,37 тыс человек.

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Страны-лидеры по количеству богатого населения

США – 969,075 тыс человек.

Китай – 259,83 тыс человек.

Далее в рейтинге: Япония, Германия и Франция.

Среди 10 городов-лидеров прошлого года по количеству богатого населения шесть –американские, два – европейские и два – азиатские. В частности, на первом месте находится Нью-Йорк (110,17 тыс. человек), на втором – Токио (73,845 тыс. человек), а на третьем – Гонконг (64,855 тыс. человек). Четвертое и пятое места заняли европейские столицы – Лондон и Париж.