Коронавирус обвалил китайские рынки: что случилось с ценами на нефть и металлы

Китайский рынок переживает крупнейший обвал за последние 5 лет. Последствия смертельно опасного коронавируса ощутимы для мировой экономики.

Китайские рынки наконец открылись после продленных из-за коронавируса 10-дневных новогодних каникул — и предсказуемо обрушились, сообщает The Bell.

Падение основных индексов достигает 8% — это крупнейший обвал с 2015 года. Такими же темпами падают товарные фьючерсы на металлы. Нефть, в конце прошлой недели подешевевшая на $2, торгуется по $56 за баррель Brent, а аналитики предсказывают падение до $50 в течение года.

Что случилось?

Китайский фондовый рынок еще 23 января закрылся на недельные новогодние каникулы, а затем китайские власти продлили их еще на три дня. Накануне закрытия индекс Shanghai Composite как раз начал показывать первые признаки паники, упав на 2,7%.

К теме: Коронавирус и Brexit: как рынки акций Европы реагируют на ключевые события в мире

Падение индекса CSI 300 (объединяет 300 крупнейших эмитентов на биржах Шанхая и Шэньчжэня) доходило до 9,1%, а к 10:00 мск составляет 8,4%. Индекс Шанхайской биржи упал на 8,2%, шэньчжэньской — на 8,5%. Торги более 2600 бумаг были приостановлены после превышения 10-процентного лимита на падение. В то же время сразу несколько крупных фармацевтических компаний превысили лимит в 10% роста.



Курс юаня упал на 1% ; впервые с момента объявления о торговой сделке с США китайская валюта стоит дешевле 7 юаней за доллар.



; впервые с момента объявления о торговой сделке с США китайская валюта стоит дешевле 7 юаней за доллар. В последний раз китайские биржи переживали такое дневное падение в августе 2015 года, когда лопнул пузырь, образовавшийся после массового прихода на рынок неквалифицированных мелких инвесторов, торговавших с плечом.



Чтобы смягчить удар, китайский центробанк объявил о вливании на финансовый рынок дополнительных $174 млрд со сниженной ставкой — это максимальная сумма с с 2004 года.



— это максимальная сумма с с 2004 года. В распространенном на прошлой неделе сообщении для брокеров комиссия по ценным бумагам призвала их оценивать ситуацию с коронавирусом "рационально и непредвзято" и "придерживаться принципов долгосрочного стоимостного инвестирования". Тем не менее падение оказалось глубже, чем ожидалось.

Последствия для мирового рынка

За последние два дня прошедшей недели баррель Brent упал на $2 и сейчас стабильно торгуется около $56. С 20 января нефть подешевела на 13%.

Citigroup сегодня выпустила обновленный прогноз цен на нефть и металлы, в котором объявила, что эффект эпидемии коронавируса будет намного хуже ожиданий. По мнению аналитиков Citi, цены на нефть восстановятся от шока только к четвертому кварталу 2020 года. Прогноз цен на первый квартал банк снизил с $69 до $54, а во втором квартале предсказал падение до $47. Прогнозы цен на железную руду, уголь и медь снижены на 10–15%.

Добавим, что Рейтинговое агентство Moody's считает, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более серьезные последствия, чем финансовый кризис 2008-2010 годов Напомним, что тогда гривна с 5 по доллар обвалилась до 8.

Подробнее: Коронавирус может стать для мировой экономики опаснее, чем кризис в 2008 году, – Moody's

Коронавирус - что это?Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. Китайский коронавирус уже убил более 350 человек. По состоянию на 3 февраля 2020 подтверждено почти 17 240 случаев заболевания в Китае и 153 за рубежом.