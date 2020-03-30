Китайский регулятор дал больше полномочий иностранным инвесторам

Комиссия по регулированию ценных бумаг КНР окончательно разрешила финансовым холдингам Goldman Sachs и Morgan Stanley перейнять на себя большинство в доле китайских предприятий.

Пекин все больше открывает свои границы для внешнего бизнеса, сообщает PYMNTS.com. Это вызвано новым коронавирусом, который негативно повлиял на экономику и бизнес-климат Китая.

Читайте также: Пандемия и бизнес: власти Франции выделят пакет финансовой помощи специально для стартапов

Как сообщают, Goldman увеличил свои доли в Goldman Sachs Gao Hua Securities с 33% до 51%. Morgan Stanley, в свою очередь, увеличил свою долю в Morgan Stanley Huaxin Securities с 49% до 51%. Таким образом, банки смогут увеличить свое присутствие в Китае и наладить лучшее взаимодействие с другими мировыми предприятиями.

В 2004 Goldman создал совместное предприятие с пекинской компанией Gao Hua Securities. Предприятие консультирует клиентов по процедуре заключения сделок, андеррайтинга облигаций.

Компания Morgan Stanley Huaxin Securities была основана в 2011 году. Из числа ее услуг: андеррайтинг, торговля облигациями, управление спонсорским капиталом.

Знать больше: Американский миллиардер рассказал, как разбогатеть на акциях

В 2018 году Китай усилил ограничения для представителей иностранного бизнеса, который владел ценными бумагами местных предприятий объемом более чем 51%. До этого зарубежные компании могли владеть пакетом акций китайских фирм объемом до 49%.

Первым банком, которому регуляторы КНР разрешили владеть большинством акций того или иного китайского предприятия, стал швейцарский UBS. Американский JPMorgan и японский Nomura Holdings получили такое разрешение в прошлом году. Заявка Credit Suisse еще в процессе рассмотрения.

Goldman Sachs и Morgan Stanley получили разрешения китайского регулятора в непростое время. Ведь сейчас власти Китая пытаются ограничить доступ в страну для иностранцев из-за опасений новой вспышки коронавируса. Как известно, стране недавно удалось оправиться от смертельного заболевания. А новые случаи инфицирования коронавируса наблюдаются у лиц, прибывших из-за границы.